差一個字熱量差很多！8項食物選錯熱量爆表：最高相差20倍以上

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《好食課》營養師Christina 楊婷貽特別為大家整理出8項「差一字熱量天差地遠」的食物，看了讓人忍不住會心一笑：
洋芋 vs. 洋芋片：油炸下去不得了，一顆155克的馬鈴薯熱量109大卡，一包（70克）的洋芋片熱量要370大卡，差了3倍多。
地瓜 vs. 地瓜球：一顆地瓜182大卡，地瓜球一包10顆則要450大卡。
水 vs. 汽水：別因為想喝汽水就口誤啊，水不加任何調味劑就是0熱量，汽水常常添加大量糖或甜味劑，熱量一杯110大卡。
蒟蒻卷 vs. 蒟蒻條：蒟蒻卷一小卷熱量約1至2大卡，每100克10大卡多一點而已，但蒟蒻條每100克可是有287大卡，而且好吃會讓人一直吃，很容易一口接一口，越吃越上手。
海苔 vs. 烤海苔：一般沒調味、薄薄偏軟的海苔，一包45克約131大卡，但同重量下，烤海苔常加上椒鹽、砂糖等調味料弄出一層凹凸不平但極有風味的脆皮，熱量也跟著變314大卡。
鳳梨 vs. 鳳梨酥：一片50克的鳳梨約27大卡，同重量的鳳梨酥熱量180大卡。
烤雞腿 vs. 炸雞腿：烤棒棒腿如果單純烤不加油，一隻140大卡，而炸雞腿因為還有裹上麵粉及油炸，熱量直接來到330大卡。
老婆 vs. 老婆餅：老婆餅一個熱量230大卡，而老婆當然是沒重量沒熱量啊～
本文經 臉書粉專《好食課》授權報導
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