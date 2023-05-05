今晚流星雨伴月食！每小時50顆超夢幻 「最佳觀賞」時機曝
今（5/5）晚星象相當精彩，有絕美流星雨「寶瓶座η流星雨」，以及半影月食23時14分開始，台北市立天文館研究組技士謝翔宇指出，半影月食不會有月亮圓缺現象，只是亮度稍微變暗，肉眼無法直接觀賞，建議攜帶望遠鏡，至於抬頭可見的絕美流星雨，最佳觀賞時間在6日凌晨3、4點。
記者鍾怡婷/綜合報導
「寶瓶座η流星雨」是年度三大流星雨之外流星數量最多的天文美景，只要到光害稀少、視野開闊的地方都相當適合觀賞，預估每小時天頂流星數約50顆，其流星的特色是快速且明亮，還有機會出現明亮的「火流星」，不過今晚碰上半影月食（滿月），月亮光害會讓可看見的流星雨數量降低。
而「半影月食」於週五晚間23時14分10秒，並在週六凌晨1時22分52秒達到食甚，結束於凌晨3時31分41秒，共歷時4小時17分31秒。想要觀賞流星雨的民眾可避開這段時間，選在太陽東升前的凌晨3、4點，並且背向月光觀察天空，就有機會避開月亮光害捕捉到漂亮的流星雨。
雖然今晚的半影月食並無法觀察到圓缺現象，僅能看到亮度稍微變暗，觀賞精采度較低，但喜歡觀賞月亮圓缺現象的天文迷也別傷心，今年10/29還有「月偏食」登場，是年度精彩天文現象之一，只要抬頭就可觀察到月亮圓缺變化。