南宮珉、李昇基老婆新劇爆「12人輪流性暴力」！2女配角痛苦輕生
韓星南宮珉出道21年，推出的作品《金科長》、《監獄醫生》、《金牌救援：Stove League》、《千元律師》都深受觀眾喜愛，今年更接下MBC新劇《戀人》男主角，女主角為安恩真，男女配角為李學周、李昇基老婆李多寅，該劇6月開播在即，昨（4日）卻爆出民眾發起拒看運動，才發現《戀人》選角負責人曾涉及輪姦12人案件，還害2名女性輕生，電視台MBC對此作出回應，「考慮到觀眾的意見和憂慮，第一時間已禁止涉案當事人參與戲劇製作」。
記者陳雅蘭/綜合報導
一名網友在YouTube發起「拒絕收看電視劇《戀人》」運動，並爆出「配角演員姐妹自殺事件」，透露研究生A女跟妹妹B女，在2004年接到戲劇配角，卻被娛樂公司的選角負責人性侵，包含組長在內共有12人輪姦，在調查過程中，被害人受到警察2次傷害與威脅，A受不了打擊於2009年走上絕路，向A介紹配角工作的B也因罪惡感自我了斷。
爆料者透露加害者目前是MBC新劇《戀人》的選角負責人，爆氣表示：「直到MBC正式發表剔除那個人為止，就算電視劇6月播出，拒看運動仍會持續進行！希望MBC能向那個企劃公司發出嚴重警告，開除那個人！」
MBC電視台4日發出聲明，表示：「現在《戀人》的製作有外包公司協助管理配角事宜，也確定該爭議人員有到過拍攝現場，MBC考慮到觀眾的意見和憂慮，第一時間已禁止涉案當事人到拍攝現場，為了徹底排除參與戲劇製作，已決定跟相關外包公司解除合約。」MBC也承諾，為了觀眾，會全力將電視劇製作完成。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995