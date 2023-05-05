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特企／「2023新北閱讀節」創作匯集站　5/6、5/7新北市美術館登場

▲「2023新北閱讀節」創作匯集站5/6、5/7新北市美術館登場。（圖／品牌提供）
▲「2023新北閱讀節」創作匯集站5/6、5/7新北市美術館登場。（圖／品牌提供）

本報訊

2023新北閱讀節以「設計．新日常」為主題，相關系列活動已經在新北市立圖書館各分館展開，而其中的主活動「創作匯集站」，將於5/6、5/7周末二日11至18點在新北市美術館展開，包括有艾怡良、小樂吳思賢等人演唱與分享創作心得的創作舞台，25攤質感設計的新日常市集，6場各專家分享的閱讀沙龍，以及一開放就報名秒殺的2場親子手作活動。

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2023新北閱讀節主場活動，呼應本次「設計．新日常」主題，因此場地選在甫開放園區的新北市美術館，邀請大家前往鶯歌，感受閱讀與設計的氛圍，從歌手分享演唱、閱讀沙龍中，讓自己展開不一樣的新日常。

在活力草地上的創作舞台陣容堅強，5/6壓軸演出為人氣天王小樂吳思賢，去年發行的12首歌曲都是個人創作，也將分享創作心得，5/6還有創作男神周予天、新生代R&B王子鶴 The Crane、新生代歌手姚冠宇、彤溫岑二重唱等演出，以及DJ Johnnp音樂秀，還有街頭藝人潘兆其的魔術表演。5/7壓軸邀請金曲歌后艾怡良，她多首自創曲都是大家耳熟能詳的歌曲，另外有實力派小男孩樂團、金鐘獎得主琳誼、新生代歌手鹿希派、陳華、胡恂舞演唱，街頭藝人小冰帶來特技表演、楊元慶則有溜溜球演出。

2天的「新日常市集」中，聚集新北與全台等25個知名店家出攤，風格飲食如好初早餐、金豬貝果、Merci Cafe、仙島 SENTO與Jimmy food place等品牌，多樣化的選品與心靈療癒如蓋亞遊樂場、好日子agooday、kiddo.earth等，也會帶來充滿設計感的商品。

6場閱讀沙龍將於藝術街坊C3舉辦，邀請不同領域的專家分享經驗，包括工業設計師吳孝儒、建築學者李清志、作家洪愛珠、作家徐振輔、平面設計師廖小子與策展人王耀邦（格子）等人，從生活中的食、衣、住、行、育、樂等面向，分享如何在日常生活中，透過不同觀點，開展出新體驗。

只要前來參加「創作匯集站」活動，並於現場拍照打卡，公開分享於個人FB或IG，並Hashtag標記 #2023新北閱讀節 #設計新日常，2天的13點、15點與17點，出示貼文可於現場服務台，免費獲得「設計新日常．書香淡香水」一瓶，數量有限，換完為止。

活動資訊　2023新北閱讀節「設計．新日常」創作匯集站
時間：2023年5月6、7日11～18點
地點：新北市美術館（新北市鶯歌區館前路300號）
活動官網

▲2023新北閱讀節主場活動，呼應「設計．新日常」主題，場地選在新北市美術館。（圖／品牌提供）
▲2023新北閱讀節主場活動，呼應「設計．新日常」主題，場地選在新北市美術館。（圖／品牌提供）

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