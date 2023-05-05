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市面上奇異果品種大致上可分為三大類，除了台灣民眾耳熟能詳的系金ㄟ、黃金奇異果之外，最常見是外皮有絨毛的綠色奇異果，另外新品種開為紅寶石奇異果，每一種顏色不同，也含有不同的營養價值。
綠色奇異果（Green)：奇異酵素調節消化系統富含膳食纖維、奇異酵素，是高營養密度的水果，綠色果肉、白色果心，口感香甜但吃起來較酸。從研究資料顯示對於調節人體消化系統有極大幫助，因為能幫助腸道微生物生長，同時能改善便秘、緩解腸胃道的不適。
2021 年歐洲食品安全局發布一項研究，針對 180 名受試者分成四組，包括本身有腸躁症、綜合性便秘、功能性便秘、以及一組健康的對照組，分別吃下奇異果或是洋車前子，發現食用奇異果的組別腸胃道問題大幅改善。
黃金奇異果（SunGold）：維生素 C 提升活力、免疫力黃金奇異果顧名思義顏色果肉為黃色，比起綠果果皮薄透、外型渾圓，也是奇異果當中維生素 C 含量最高，同時也有豐富的維生素 Ｅ及葉酸，能提升免疫力、提升抗氧化狀態、增強皮膚健康。
根據奥塔哥大學所做的研究，針對 40 名 18 歲以上的受試者試驗，由於受試者血液中維生素 C 低於水平，接著隨機被分為兩組，進行為期 4 週的介入，結果發現每日如果食用兩顆黃金奇異果，兩週後血液中的維生素 C 恢復到最佳水準，免疫細胞內的維生素 C 數值顯著提高。
紅寶石奇異果(RubyRed)：抗氧化劑對整體健康有益紅寶石奇異果是近年新培育出新品種，果肉呈現像是粉色的光澤，確實在市面上較少見，但吃起來多了份莓果的香甜，富含豐富抗氧化劑、葉酸、維生素C，一推出就非常受到歡迎，對提升人體情緒和健康有益。
奇異果該怎麼保存？
溫度及濕度是保存奇異果的關鍵，若是以冷藏約可儲藏 20-25 天，當存放在 7 度以上時奇異果就會開始快速軟化，通常建議消費者買完奇異果後，可以若放在室內陰涼處慢慢熟化，只要稍微變軟就可以冷藏。
由於奇異果主要透過「乙烯」來催熟，若是買回家奇異果還偏硬想要加速催熟，有以下兩種方式可以加速：
- 放在室溫下 2-3 天
- 可以與蘋果、香蕉等會散發乙烯的水果一起裝進塑膠袋內存放
根據奇異果品牌調查，約有 5% 消費者是有習慣吃皮，健康與營養機構經理 Paul Blatchford 也坦言：「如果你吃整顆含皮的奇異果，攝取的營養元素肯定比沒吃皮多，因為皮當中同樣有纖維、維生素、多酚。」但像是綠果的皮帶有絨毛，需要特殊處理過，所以並未鼓勵民眾一定得含皮一起吃。
一天需要吃幾顆奇異果？
一天吃 1 顆就能滿足人體對營養的補充，普通人最多不需要超過3顆，多吃反而會有腹瀉的可能。以下可做為參考基準：
- 嬰幼兒：其實出生 6 個月後，食用副食品即可吃奇異果，加上奇異果口感比起蘋果較軟，適合嬰幼兒咀嚼，一天量可控制在半顆到一顆之間。
- 成年人：一天只要食用 1 顆奇異果即能攝取到足夠的維生素C等營養，但不建議超過 3 顆。
- 長者：一天可食用 1-2 顆為佳。
過往並不在意哪個時間點吃水果最好，但健康與營養機構經理 Paul Blatchford 博士建議：「其實一天可以早一點吃水果，讓水果的膳食纖維提供飽足感，幫助民眾減少一天當中所攝取高熱量食物。」
此外，從不少吃水果的時間相關研究發現，早一點水果吃有助於消化蛋白質，像是吃奇異果當有特殊的天然消化酵素-奇異酵素，能分解蛋白質和促進胃消化，對腸胃道消化機能有正面幫助。
文、王芊淩／圖、黃懷賢
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 整理包／奇異果怎麼吃最營養？黃果、綠果、紅果營養差異一次看