名家論壇》方野／阿扁挑戰民進黨，賴清德面對選罷法修正案的挑戰

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儘管此事牽涉到民進黨的基本盤票源，讓黨內陷入兩難局面，賴清德仍堅持修法的原則，表現出極高的政治勇氣。目前民進黨決定將爭議條文送至朝野協商，以求妥協與共識。
在這個問題上，陳水扁曾經提出的金句「衝突、妥協、進步」顯得尤為重要。民進黨需要正視賴清德的堅持與勇敢，給予支持與鼓勵。如何平衡「台灣之子」陳水扁與「台獨金孫」賴清德的關係，以及如何在修法過程中遵循陳水扁的這一信條，將是民進黨面臨的重要挑戰，但也是一個不容忽視的契機，讓民進黨更加團結、進步。
透過這次選罷法修正案的爭議，民進黨有機會進行深度反思，檢討過去的政策和立場，並藉此機會改進與優化。同時，也為民進黨提供了一個檢視自身價值觀和方向的契機，進一步團結各派系，共同為台灣未來而努力。
在此，必須提及相信選民的判斷是至關重要的。選民總是在意候選人的能力和誠信，對於勇於承擔責任且不甘妥協的候選人，選民會給予充分的肯定。這是民主政治的基石，透過選民的力量，推動社會正義和進步。
因此，民進黨應該保持信心，相信選民會對堅定捍衛法治、維護民主價值的政治人物給予支持。只要民進黨能凝聚共識，提出更具吸引力的政策和候選人，相信選民會作出明智的選擇，共同為台灣的未來努力。
陳水扁與賴清德在選罷法修正案上的分歧，提醒了民進黨在未來應該更加團結、尊重法治精神，並且懷抱改革的勇氣。作為政治人物，他們不僅要為選民、社會承擔責任，更要尊重選民的判斷，相信他們能夠為台灣的未來作出明智選擇。
●作者：方野／資深媒體人
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