打造台北都會區自行車通勤路線！交通部邀民眾體驗抽好禮

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陳彥伯指出，交通部自98年開始建置自行車路網，104年建造全長約961公里的環島1號線，之後又擴散建置25條環支線，達到全長1571公里；有鑑於觀光局各地有國家風景區管理處，因此又繼續推動16條多元自行車路線，達849公里路段，再加上雙北市、各縣市都有自己的自行車道，目前全台共有8560公里的自行車道。
陳彥伯說，交通部有自行車推動小組，對於現有自行車道，規劃路網串接計畫、建置資訊站，以及路面鋪面、標示的優化，還篩選自行車優質旅宿與遊程，就是要建立友善的自行車騎乘環境，讓大家看到自行車就想到台灣。
依據交通部統計處107年「自行車使用狀況調查摘要分析」，以通勤（學）為最主要活動型態者中，「北部地區」人數最多，而轉乘接駁其他交通運具，以轉乘捷運者最多。
運輸研究所組長張舜淵指出，北部地區人本環境建設完善、公共自行車租借系統完備，擁有連續性之河濱自行車道系統，因此該示範計畫以河濱為主幹路線，台北端串接至三橫三縱，新北端則將板橋、中和、永和地區納入規劃，並就雙北跨河橋梁及與市區道路銜接路段、進出水門等規劃並建置一致性導引系統，優化沿線騎乘環境，加強騎乘連續性、安全性，此外，為利民眾了解本次示範計畫所規劃的路線，在全國自行車單一總入口網、觀光局台灣自行車旅遊網及雙北自行車相關網站皆可查詢到相關路線圖。
張舜淵進一步說明，新北板橋區可透過通勤綠廊至江子翠橫移門，連接華江橋，透過大稻埕疏散門進入台北市大同區，或透過延平疏散門到中正區，或透過桂林疏散門到萬華區。
新北市中和區則可經由通勤綠廊至中和路橋、華中橋、河濱主幹、馬場疏散門，到達萬華區；永和區通勤綠廊可連接至永福（福和）橫移門至中正橋，到達中正區，或透過永福（福和）橋到達公館3校（台大、台師大、台科大）。
張舜淵說，為鼓勵及養成民眾利用自行車通勤（學）習慣，運輸研究所將於5月8日至7月7日為期2個月的時間，辦理騎乘集章活動，民眾只要下載環騎圓夢APP並以其記錄騎乘軌跡，每次騎乘總里程需至少1公里在本次示範計畫所規劃的通勤路線上，即可獲得集章1枚並參加抽獎活動，包括後背包、超商禮券等。