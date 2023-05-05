外交成果落實人民！巴拉圭交換生：台灣夢成真

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曾就讀台灣科技大學協助友邦巴拉圭籌設的「台巴科技大學」營建工程系畢業生布艾拉（Luis Buera）今天跨海接受中央社記者視訊訪問時說，8月將就職的潘尼亞向來對台友善、肯定台巴合作成果，並願意繼續投注資源。布艾拉表示，樂見巴拉圭友台力量持續壯大，對年輕人來說，學術交流應得以持續推展，絕對是好消息。
2017年7月，時任巴拉圭總統卡提斯（Horacio Cartes）來台訪問，邀請總統蔡英文啟動雙邊合作計畫，以成立「拉丁美洲最好的科技大學」為目標，推動台巴科大（The TAIWAN-PARAGUAY Polytechnic University, UPTP）計畫。
布艾拉曾為台巴科大首批來台交換生，畢業後在巴拉圭營建公司擔任建築工程師。他表示，這項工作講究經驗，自己要跟著前輩從做中學，「之所以能有機會從做中學，台灣的經驗是關鍵」。
布艾拉表示，在學期間，從繪製建造藍圖，到實際認識大樓構造等入門知識，讓自己掌握未來職涯的想法。
布艾拉舉例，巴拉圭地震較少，幾乎不會發生，不過透過台灣經驗，學習地震環境下的建築鋼架如何進行固定作業，以及物理力學的交互運用，將防震概念帶回巴拉圭，對國家和人民的居住安全希望盡點心力。
他說，種種經驗讓他學以致用，「我現在做的事，就是當初我從台灣想做到的理想，台灣夢成真」。
巴國選舉塵埃落定，談到如何以年輕人之姿看待台巴未來關係，布艾拉表示，兩國邦誼不僅是國家大事，外交成果更落實人民日常；他期許自己貢獻一點能力，將台灣經驗在巴拉圭派上用場，未來將與自己的學弟、學妹多交流，讓善良及友善循環繼續下去。（編輯：楊蘭軒）1120505