特企／媽的多重禮遇！Ionex光陽電動車祭母親節鉅獻

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綠牌電動機車i-One Air成為2023年1至4月綠牌單一型號機種銷售冠軍，更讓Ionex 2023迄今以3,865台銷量，坐穩台灣電動機車銷售亞軍位置。Ionex i-One Air綠牌優惠最高12,788元！
優惠多項連環送
1. 資費－送首年12個月免費騎到飽 (價值9,588元)
2. 配件－超人氣精品安全帽乙頂 (價值 2,200元)
3. 千元購車保養券 1張
二、疫情解封好禮遊 買Ionex優惠通包國內旅遊心坎禮
光陽也知道疫情解封後，旅遊的心蠢蠢欲動，Ionex 光陽電動車為媽媽們獻上「空中五星級」星宇航空桃園－東京雙人「商務艙來回機票」，及「煙波花蓮太魯閣行政豪華海景四人房住宿券」，讓媽媽與家人來一場奢華的充電之旅，Ionex好禮送到每位媽咪的心坎裡。
三、再送智慧家電 讓媽媽生活輕鬆更愜意
指定選購i-One Fly或S系列等指定車款，暖心加碼雙重好禮，智慧家電Philips 飛利浦智慧萬用鍋 (棕小萬)；為了總是香香的媽咪再送上Ionex小瓢蟲清淨機，讓車廂也香香惹人愛！(總價值7,168元)
四、暢銷車款快帶媽咪來試騎 最殺優惠直接秒選
最適合時尚媽咪的「最佳比例」Ionex i-One Air推出最高優惠 12,788元，最強綠牌輕巧入手；上班通勤的都會媽咪，最喜歡在都會自由出行的Ionex i-One都會版，也能以「白牌市場最低價29,800元」3萬元*以下騎回家！
五、BMW i4 eDrive40 255萬元起 純電轎跑等你開回家
業界獨家大手筆！買Ionex全車系就抽BMW，活動只到七月底。