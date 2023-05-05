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特企／媽的多重禮遇！Ionex光陽電動車祭母親節鉅獻

▲Ionex i-One 車系廣受女性車主好評！為回饋消費者支持更歡慶母親節，Ionex 為媽咪們獻上「免費騎到飽」，用市場最高優惠把 i-One Air 騎回家、喜歡都會出行的媽媽更可以用市場最低價購入 i-One 都會版！現在就帶著媽咪到店賞車，送進心坎禮！(圖/品牌提供)
▲Ionex i-One 車系廣受女性車主好評！為回饋消費者支持更歡慶母親節，Ionex 為媽咪們獻上「免費騎到飽」，用市場最高優惠把 i-One Air 騎回家、喜歡都會出行的媽媽更可以用市場最低價購入 i-One 都會版！現在就帶著媽咪到店賞車，送進心坎禮！(圖/品牌提供)

本報訊

Ionex 光陽電動車始終以「最得我心」為品牌宗旨，不僅提供多樣電動機車款式供選擇，且更推出多樣且貼心超具誠意的優惠活動，期望消費者全心擁抱綠能。Ionex旺上加旺、蟬聯亞軍，擴大感謝消費者支持更歡慶母親節，五月宣佈推出上半年度規模最大的「媽的多重禮遇」母親節優惠購車活動，超出五重盛大禮遇寵愛媽咪！Ionex Taiwan光捷總經理張森憲歡喜地表示，這次的母親節優惠比往年更好、購車優惠更多重，「快帶媽媽來試騎！」。張森憲總經理進一步指出，透過內部調研，發現媽媽是每個家庭中最提倡環保的關鍵角色，從垃圾分類、減塑等等的日常食衣住行，都相當積極在落實，對節能減碳、保護環境貢獻最大！這次明星代言人—比莉，也吸引許多女性車主指定選購i-One車系，帶旺Ionex市占率穩居第二、綠牌冠軍寶座。母親節特別加大贈品企劃貼心送大禮回饋每個偉大媽咪。

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一、貼心免費騎到飽、單機種冠軍優惠連環送

綠牌電動機車i-One Air成為2023年1至4月綠牌單一型號機種銷售冠軍，更讓Ionex 2023迄今以3,865台銷量，坐穩台灣電動機車銷售亞軍位置。Ionex i-One Air綠牌優惠最高12,788元！

優惠多項連環送

1. 資費－送首年12個月免費騎到飽 (價值9,588元) 
2. 配件－超人氣精品安全帽乙頂 (價值 2,200元)
3. 千元購車保養券 1張

二、疫情解封好禮遊　買Ionex優惠通包國內旅遊心坎禮

光陽也知道疫情解封後，旅遊的心蠢蠢欲動，Ionex 光陽電動車為媽媽們獻上「空中五星級」星宇航空桃園－東京雙人「商務艙來回機票」，及「煙波花蓮太魯閣行政豪華海景四人房住宿券」，讓媽媽與家人來一場奢華的充電之旅，Ionex好禮送到每位媽咪的心坎裡。

三、再送智慧家電　讓媽媽生活輕鬆更愜意

指定選購i-One Fly或S系列等指定車款，暖心加碼雙重好禮，智慧家電Philips 飛利浦智慧萬用鍋 (棕小萬)；為了總是香香的媽咪再送上Ionex小瓢蟲清淨機，讓車廂也香香惹人愛！(總價值7,168元)

四、暢銷車款快帶媽咪來試騎　最殺優惠直接秒選

最適合時尚媽咪的「最佳比例」Ionex i-One Air推出最高優惠 12,788元，最強綠牌輕巧入手；上班通勤的都會媽咪，最喜歡在都會自由出行的Ionex i-One都會版，也能以「白牌市場最低價29,800元」3萬元*以下騎回家！

五、BMW i4 eDrive40 255萬元起　純電轎跑等你開回家

業界獨家大手筆！買Ionex全車系就抽BMW，活動只到七月底。

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