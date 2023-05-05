小心！收到交通違規逾期未繳簡訊　詐騙手段勿上當

我是廣告 請繼續往下閱讀
詐騙簡訊網址為：t.ly/mvdis.gov.tw，點選後連結網頁卻改為｢iyantai.net｣結尾，這並不屬於政府機關網址，交通部公路總局「監理服務網」的正確網址為、https://www.mvdis.gov.tw，民眾切勿點選假網址，以免受騙。
高雄市刑大經濟組組長張益鈞則說明，警方日前接獲民眾報案，指稱收到釣魚簡訊，簡訊內容稱民眾有一筆交通罰款逾期未到案，還附上假的連結網址，不少人誤信被騙，點進去發現要線上繳納罰款，一旦輸入信用卡卡號繳費，不僅個茲完全曝光，信用卡也會被詐騙集團盜刷，高雄市警方統計受理七件，損失金額達十六萬零八百三十五元，警方再次呼籲民眾，收到來路不明的簡訊，可多加求證、諮詢警方，或撥打165專線求證，。
交通局說，民眾如需查詢交通違規相關資訊，除可上網至公路總局「監理服務網」查詢，亦可使用智慧型手機下載「監理服務APP」，透過APP查詢相關交通違規罰鍰（紅單）情形。此外，也可撥打高雄市政府交通局-交通事件裁決中心公務電話（07-3629902*7），查證交通違規案件。
交通局提醒，裁決中心並不會以簡訊通知民眾交通違規逾期未到案，民眾若收到類似詐騙簡訊，切勿輕信簡訊內容並在不明連結網站留下個人資訊，以免受騙上當。