NBA季後賽／勇士內線「雙Green」陣容收奇效　湖人G3仍讓AD沉退嗎

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G1湖人讓James更多無球的狀態出發，打亂了灣區的戰術佈防；今天勇士也沒有在Curry進攻端處於被針對的情況下，給他多畫戰術，而是相信其他球員能夠站了出來。信任收到了回報，Thompson和J.Green做到了，他們兩人投進11顆三分球，勇士團隊連2場命中21顆三分球。就是憑藉著更沉穩的耐心，相信轉移球最終能找到空位。
這場比賽的隱形MVP是Draymond Green，他此役把握住了那些空位上籃，然後不斷地在場上去推快速度，讓勇士可以在轉換中取得優勢，進入到舒服的節奏中去打球。更不要說在他主防下，Anthony Davis只拿到11分。
每一次重大決策都是一種取捨，換掉Looney不是簡單的決定，但勇士用很積極的方式去面對了挑戰，就像是「既然Davis決心沉退，那我們就一定要命中這些投籃」。這從比賽一開始就由兩名Green為此訂下了基調，他們懲罰了對手的那些針對性防守。
上一場勇士的禁區得分完全被AD給封鎖，但今天他們前兩節禁區得分比為30:18，快攻得分比則是12:2，利用湖人7次失誤得到10分；第三節他們又在禁區內得到12分，如此和球隊極具威脅的三分球攻勢，才能與之取得一個良性的平衡，瓦解對方的防線。
灣區肯定明白他們要把握住對手每一次投籃不進和失誤，去加快進攻腳步，因為那是一個AD還沒在禁區站穩腳步協防的時刻。而對於湖人來說，在面對勇士的掩護時，球隊還要不要這樣被動的沉退？他們當然不希望AD被引誘而離開籃下，但當對手外線命中率高到這樣一個程度時，是否最終會逼迫教練團進行調整？將會是他們回到主場後要去試圖解答的問題。
現在系列賽要轉移到Crypto.com Arena進行，接下來的問題是勇士能不能維持這樣的表現。因為湖人在身體硬件上的優勢就在那不會改變，而且Davis在一場好球後、第2場慣性地會失常，很難判斷這是D.Green真正壓制了他，還是他自己不夠投入。
J.Green能一直命中那些空檔嗎？他在例行賽也不是輪換陣容中的固定成員，顯然他是一名老將，很有經驗，但今晚的表現是曇花一現，還是他真的就是左右系列賽的戰略活棋？在G3開打後，我們能得到更多跡象。
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