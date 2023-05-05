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憂鬱絕望怎麼辦…　要找醫師、臨床心理師還是諮商心理師？

憂鬱絕望怎麼辦…　要找醫師、臨床心理師還是諮商心理師？
憂鬱絕望怎麼辦…　要找醫師、臨床心理師還是諮商心理師？

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】雖然新冠疫情解封緩和，但根據世界衛生組織（WHO）調查，自新冠疫情以來，全球憂鬱症和焦慮症罹患率大增25%。中山醫學大學心理學系主任何應瑞表示，台灣超過55歲的民眾罹患輕度或重度憂鬱症的比例高達5.2%，患者會出現失眠、憂鬱、甚至自殘與大腦受損，呼籲民眾尋求專業協助，及早發現及早治療，可以減少自身痛苦，甚至防止發生自殺等憾事。

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中山醫學大學與臨床心理學會共同主辦臨床心理年會，產官學界超過500人出席，創歷史新高，顯示心理健康議題受到廣泛的重視。心理健康議題不僅在患者家庭、學校教室、產業職場，甚至每個人的一生中，都是不可忽視的議題。唯有健康的心理功能，才有幸福的生命與健康的社會。

55歲民眾罹患憂鬱症比例高達5.2%

何應瑞教授指出，在一項超過5,000名受試者的調查發現，年紀超過55歲的台灣人，罹患輕度或重度憂鬱症的比例高達5.2%，這些患者通常合併出現各種身體的疼痛、認知障礙、睡眠不佳、欠缺社會支持、家庭負擔沉重、健康惡化及親屬與人際關係緊張等等。

然而，這些個案中僅有20%有服用抗憂鬱藥物治療。換言之，這些患者承受很多社會、家庭與人際關係的壓力，但是僅有少數人有進入醫療體系接受治療，這些個案更需要臨床心理師的協助。

憂鬱恐嚴重影響身心健康

若憂鬱症患者無病識感而沒有接受治療，對於健康會產生嚴重影響。患者最初僅是心緒不快（高興不起來）、食慾不振、喪失興趣與動機，對於原本有興趣的事情，現在卻提不起勁，導致無法出門工作或上學。隨著病程日趨嚴重，會出現焦慮不安、手抖、失眠、情緒低落、憂鬱、哀傷，甚至出現自殺意念或自殘行為。病程若繼續惡化下去，大腦受損恐日趨嚴重，會破壞認知功能，無法有效學習，甚至干擾執行功能，連整理行李、出門辦事都有困難。

不少民眾罹患憂鬱症後恐懼社交，而且還會出現身體各種病痛。何應瑞說明，憂鬱症的神經病理原因包含腦部血清胺神經系統功能缺陷，這會導致痛覺敏感度增加，筋骨痠痛、腹痛、經痛加劇。

兩癥結延誤治療恐導致病情惡化

目前台灣憂鬱症患者求助於臨床心理師的風氣並不盛，除了費用考量，還有國人不習慣向外人「示弱」的問題，尤其中年族群正值人生巔峰期，或是身為家庭支柱，難以接受將自己的弱點揭露出來，民眾與家人該如何自救呢？

何應瑞表示，很多民眾出現心理症狀（焦慮、憂鬱、失眠等），但是卻僅有少數人進入醫院或心理治療所尋求治療，其原因包含：

  • 不願意顯露自己的（情緒）弱點，怕被認為「有病」。
  • 患者及家屬不知道已經生病了，已就是「無法辨識」症狀。
若民眾有身心問題想尋求專家協助，精神科醫師、臨床心理師、諮商心理師這三者有何異同？

  • 精神科醫師：可以對精神疾病（例如幻聽、幻視、妄想等）及心理疾病（焦慮、憂鬱等）患者進行診斷與治療，包含開立藥物或進行腦部手術治療。
  • 臨床心理師：可以對個案的心理功能（例如智力、認知及人格等功能）及症狀進行「衡鑑」，也就是評估病情，並給予患者進行治療（例如認知行為療法、團體治療、正念治療等），但不能開藥與進行手術。
  • 諮商心理師：不針對個案進行診斷及治療，而是給予諮商，例如伴侶諮商、悲傷輔導等協助。
有鑑於身心議題備受關注，何應瑞期盼藉由廣泛提供心理疾病知識，教育民眾辨別心理症狀，及早發現及早治療，不僅可以減少患者自身的痛苦，也可以阻止疾病繼續惡化，甚至防止發生自殘自殺等憾事。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57689

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