憂鬱絕望怎麼辦…　要找醫師、臨床心理師還是諮商心理師？

我是廣告 請繼續往下閱讀
55歲民眾罹患憂鬱症比例高達5.2%何應瑞教授指出，在一項超過5,000名受試者的調查發現，年紀超過55歲的台灣人，罹患輕度或重度憂鬱症的比例高達5.2%，這些患者通常合併出現各種身體的疼痛、認知障礙、睡眠不佳、欠缺社會支持、家庭負擔沉重、健康惡化及親屬與人際關係緊張等等。
然而，這些個案中僅有20%有服用抗憂鬱藥物治療。換言之，這些患者承受很多社會、家庭與人際關係的壓力，但是僅有少數人有進入醫療體系接受治療，這些個案更需要臨床心理師的協助。
憂鬱恐嚴重影響身心健康若憂鬱症患者無病識感而沒有接受治療，對於健康會產生嚴重影響。患者最初僅是心緒不快（高興不起來）、食慾不振、喪失興趣與動機，對於原本有興趣的事情，現在卻提不起勁，導致無法出門工作或上學。隨著病程日趨嚴重，會出現焦慮不安、手抖、失眠、情緒低落、憂鬱、哀傷，甚至出現自殺意念或自殘行為。病程若繼續惡化下去，大腦受損恐日趨嚴重，會破壞認知功能，無法有效學習，甚至干擾執行功能，連整理行李、出門辦事都有困難。
不少民眾罹患憂鬱症後恐懼社交，而且還會出現身體各種病痛。何應瑞說明，憂鬱症的神經病理原因包含腦部血清胺神經系統功能缺陷，這會導致痛覺敏感度增加，筋骨痠痛、腹痛、經痛加劇。
兩癥結延誤治療恐導致病情惡化目前台灣憂鬱症患者求助於臨床心理師的風氣並不盛，除了費用考量，還有國人不習慣向外人「示弱」的問題，尤其中年族群正值人生巔峰期，或是身為家庭支柱，難以接受將自己的弱點揭露出來，民眾與家人該如何自救呢？
何應瑞表示，很多民眾出現心理症狀（焦慮、憂鬱、失眠等），但是卻僅有少數人進入醫院或心理治療所尋求治療，其原因包含：
- 不願意顯露自己的（情緒）弱點，怕被認為「有病」。
- 患者及家屬不知道已經生病了，已就是「無法辨識」症狀。
- 精神科醫師：可以對精神疾病（例如幻聽、幻視、妄想等）及心理疾病（焦慮、憂鬱等）患者進行診斷與治療，包含開立藥物或進行腦部手術治療。
- 臨床心理師：可以對個案的心理功能（例如智力、認知及人格等功能）及症狀進行「衡鑑」，也就是評估病情，並給予患者進行治療（例如認知行為療法、團體治療、正念治療等），但不能開藥與進行手術。
- 諮商心理師：不針對個案進行診斷及治療，而是給予諮商，例如伴侶諮商、悲傷輔導等協助。
健康醫療網提醒您：自殺不能解決問題，你我都是自殺防治守門人。
安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)
張老師專線：1980
生命線專線：1995
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57689
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw