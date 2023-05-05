時機敏感！貿易壁壘調查成工具　台商：中國要台灣企業對政府施壓

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貿易壁壘調查很可能會衍伸成經濟制裁，更嚴重的可能將使已進行13年的《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）遭到取消。分析人士指出，這可能會影響台灣對中國的貿易依賴，因為長期以來中國一直是台灣最大的貿易夥伴和出口市場。
北京聯合大學台灣事務專家朱松玲（Zhu Songling，音譯）表示，之前的貿易關係並不完全是「正常」的，因為中國給予台灣「特殊照顧」，讓台灣處於有利地位。
根據數據，去年中國對台灣出口額達到840億美元，略高於2021年的825億美元。根據官方數據，台灣是中國2022年第六大貿易夥伴。根據官方數據，台灣是中國2022年第六大貿易夥伴，去年出口額為1859.2億美元，略低於2021年的1889.1億美元。
從數據也能看出，台灣對中國市場的依賴程度總體上有所增加。統計局數據顯示，在ECFA實施的前10年中，台灣對中國出口增長23%，同期台灣對全球出口的增幅僅為11%。但中國海關總署數據顯示，過去一年貿易呈現下降趨勢，對於被調查品的相互依存度也有所下降。
中國從台灣進口似乎也減少，11月的出貨量與去年同期相比下降了2.9%，1月和2月則下降了30.9%，3月份下降了28%。
從2018年到2022年，從台灣出口到中國的農產品（包括肉類、水果和蔬菜）總值下降了53.5%，紡織品貿易下降了39.2%，而同期台灣從中國進口的礦物金屬化學品總值下降也跌了19.1%。
一名因事涉敏感不願具名的中國台商認為，北京希望台灣企業向政府施壓，「這是一個信號，警告我們中國市場的重要性，並促使我們致力於調整兩岸關係。」
夏威夷東西方中心智庫高級研究員羅伊 （Denny Roy）表示，如果中國官員認為僅僅啟動調查，就會讓台灣人「知道」北京會在現在執政黨領導下切斷貿易，他們可能會取消調查。一個更有力的措施將是限制某些項目的貿易，但同時宣佈如果台灣的執政黨接受一個中國，這些限制就會消失。
廈門大學經濟學教授李飛（Li Fei，音譯）表示，「暫停ECFA不符合中國的利益，至少我認為現在不需要取消它。」但針對貿易壁壘調查，李飛認為，中國在之後會採取的行動將取決於「情勢如何發展」，這可能會在總統選舉前夕發生。
李飛表示，「這將取決於台灣的反應，以及局勢如何發展。無論如何都會有制裁，但他們可以一次採取一步，在需要時增加更多制裁。」