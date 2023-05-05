NBA季後賽／只讓AD得11分　D.Green透露如何在身材劣勢下對位防守

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湖人主帥Darvin Ham在賽後坦言勇士在G2控制了犯規，並且填塞了禁區，讓球隊沒辦法這麼順利地在籃下展現自己的優勢。同時他點名稱讚了Green對於Davis的防守，直言G3的關鍵是要想辦法讓AD在更好的位置拿到球。
「你知道Draymond在這方面的能力出眾，這就是為什麼他常年處於最佳防守陣容之中，他是出色的持球對位防守者、他是很棒的防守溝通者。」Ham也稱讚勇士今天在換防和內線防守上做得很棒，沒有讓湖人得到太多機會。
勇士系列賽前2戰命中42顆三分球，刷新隊史季後賽紀錄，Ham說自己之前就提醒過球員，勇士進攻球員在手上沒球時是最可怕的，因為他們的組織者和長人懂得怎麼把球轉移給射手，顯然今天他們在這一點上沒有做好，需要回去看影片修正。
而Green本人在接受訪問時，則強調今天球隊加強身體對抗的強度，降低了LeBron James和Davis等人對於油漆區的衝擊，並且此役控制了犯規以及阻止了對手搶下過多進攻籃板，在這些拚搏的環節上做得更加積極。
「上一場他們罰了29球，而我們只罰了6球，你可以去抱怨裁判，或是你可以做出修正、打出更棒的內容。我們沒有抱怨，這場大家控制住了犯規、防守端做得更好，也幫助了我們自己在進攻上的發揮。」Green如此說道。
今天擔任球評、過去也打小號前鋒的Sam Mitchell問及Green如何在尺寸劣勢的情況下防守AD、讓他整場找不到節奏時，後者表示他只是善用了自己的優勢。
「我運用我的速度，在下方施加壓力，不讓他打得太舒服，試著讓他按照我設定的方式去進攻。因為在對位這樣偉大的球員時，一旦你讓他們處於自己的節奏，你就掛定了，他們會打出很驚人的數據。所以我沒有重複一樣的防守，而是在這場讓AD更困難地出手。」Green這樣說道。
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