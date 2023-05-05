一次推一案！優廣建設楊東憲：建築不僅是精品還是藝術品

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座落於台南中西區湖美別墅特區的「隱玉所Ⅴ」共有4幢，已經售出的3幢，規劃為地坪97-115坪大尺度格局豪墅，2021年預售時8870萬元賣出1戶，2023年農曆新年期間又賣出2戶，分別成交9250萬元及1億3250萬元。剩下的第4幢建築面積則高達約270坪、地坪136坪，4樓半豪墅規劃5房2廳7衛、4車位，臨路面寬10米，目前開價2.02億元(含精裝設計)。
「建築我最追求的是結構安全！」楊東憲指出：「建築始於結構，因此我們只與甲級營造合作，確保結構安全無虞，每一種不同格局的產品，也與市場專精設計的建築團隊合作，專心做一個建案，更讓我們能專注於細節，確保每座房子能以最嚴謹的方式交付給客戶。」
談到目前僅剩1幢的「隱玉所Ⅴ」最後精華保留戶，楊東憲表示「此棟的建材配備等，選用的頂級精工建材都是台南首見。」樓層高度3.5米，楊董做到窗高達2.7米，而且使用YLUX日本超高水密景觀窗，而這頂頂級建材目前南部只有優廣建設使用；電梯更是採用最新無機房、無齒輪設計，大幅提高乘坐的舒適度，這些建材配備的成本都是翻倍增加。
全區別墅建築設計更是委由國際建築設計得獎無數的橙田建築室研所羅耕甫大師規劃，而在這幢豪墅裡，室內更是委由羅耕甫大師精裝修。」優廣建設不惜成本打造這幢指標豪墅，為的是在優廣建設成立18年的里程碑上，豎立一棟傳世建築。他透露：「因為材料很高檔，讓這棟建築造價很高，但為了心目中的理想建築，即便是利潤很有限，我也願意投入，期待能夠贏得建築品味鑑賞家的認同。」
優廣建設推案聚焦台南市湖美別墅特區，這裡鄰近市政中心商圈，可迅速連通中西區、安平區與北區、東區各大重要商圈，鄰近大片綠地公園，並設有安平國小、安平國中、金城國中、慈濟中小學等優質學府，因坐擁綠地、商圈與交通便利等條件，再加上這幾年南科成為半導體產業重鎮，以及政府規劃「北外環快速道路」完工後從南科至市中心車程僅約15分鐘，更為湖美別墅特區更添加地理位置上的優勢，地價與房價持續上漲。