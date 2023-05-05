美軍最新近岸作戰艦亮相　宛如小型棒球殿堂

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狹小的通道一旁，可見美國棒球名人堂標誌與圖像；艙門上貼有仿製名人堂銅像的影像，船員可從球員名稱辨別方位；餐桌墊上繡有「重砲手之家」（Heavy Hitter's）字樣，充滿棒球陽剛氣息。
艦長摩爾（Daxton Moore）今天接受中央社訪問時說，古柏鎮號的一切都離不開棒球主題。
他解釋說，「美國的客隊」格言意味古柏鎮號有能力前進遠方，部署在前線。「重砲手之家」則是艦上廚師某天做蛋糕時靈機一動寫在上面，所有船員知道後愛不釋手，因而成為古柏鎮號非官方格言。
這艘軍艦既然與棒球名人堂合作，當然少不了文物陳列。離艦橋不遠的通道一旁，有個展示櫃陳列已故名人堂球星費勒（Bob Feller）19號球衣、從軍事蹟剪報及服役單位獎章，並擺放去年名人堂入選者簽名球棒。
費勒球員時期以速球聞名，1941年12月珍珠港遇襲後，他毅然決然加入美國海軍，在二次世界大戰太平洋戰區的戰艦上操作防空機槍。戰後他重返大聯盟賽場，18年生涯累積266勝，是克里夫蘭守護者隊史勝投王，1962年進入棒球名人堂，是名人堂中唯一具三等士官長軍階的成員。
從南北戰爭、一戰、二戰到韓戰，名人堂共有70位曾像費勒在戰時從軍的成員，古柏鎮號的命名主要是為表彰這些老兵的愛國情操。
美國棒球名人堂副總裁舍斯塔科夫斯基（Jon Shestakofsky）受訪時說，棒球、這70位名人堂成員和這艘艦艇官兵之間有著特別關係，「他們不只是棒球英雄，也是美國英雄。無論這艘船到哪，船員都能知道這背後的故事，我們感到很自豪」。
他表示，從文物陳列到各種激勵話語，棒球在古柏鎮號日常運作中占有重要地位。船員融入其中且進一步發揮，自稱「美國的客隊」和「重砲手之家」，充分體現棒球精神。
早在19世紀末，美國海軍就引進棒球當作士兵休閒活動，在亞洲、拉丁美洲的棒球推廣上功不可沒。
二戰爆發後，美國許多職業棒球員加入海軍。除費勒外，打擊技巧高超的威廉斯（Ted Williams）曾投入二戰和韓戰，一代鐵捕貝拉（Yogi Berra）曾參與盟軍登陸諾曼第，是大聯盟逾500名為參戰中斷球員生涯的代表人物。
古柏鎮號為美軍第23艘近岸作戰艦，以佛羅里達州麥港（Mayport）海軍基地為母港，預定6日在紐約市舉行服役儀式，前紐約洋基總教練托瑞（Joe Torre）、大聯盟史上最偉大捕手之一班契（Johnny Bench）等名人堂成員都將出席。（編輯：陳惠珍）1120505