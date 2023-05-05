消保處隨機抽查！「市售除濕機功效、除濕力」　這10台都過關

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檢測查核結果，「能源效率」及「除濕能力」項目檢測結果10台都符合規，但在商品標示法部分，只有SAMPO聲寶 8 公升負離子清淨除濕機 AD-Z116T不符合規定，根據報告指出，主要缺失為未標示進口、代理或經銷廠商名稱、地址及電話，經濟部已請地方主管機關依規定查處改正完成。
本次檢測的10台除濕機清單
- Panasonic 國際牌 8 公升一級能效清淨除濕機 F-Y16EN
- SANLUX 台灣三洋 一級能效 10.5 公升除濕機 SDH-106M
- TATUNG 大同 12 公升一級能效除濕機TDH-240MA
- SHARP夏普 8.5 公升除濕機 DW-L8HT-W
- MITSUB ISHI 三菱 12 公升輕巧高效型除濕機 MJ-E120AN-TW
- NWT 威技一級能效 6公升銀離子抗菌除濕機WDH-06ES
- SAMPO聲寶 8 公升負離子清淨除濕機 AD-Z116T
- Whirpool惠而浦一級能效10公升除濕機 WDEE101W
- HITACHI 日立 6公升除濕機RD-12CP
- TECO東元 一級能效11公升除濕機 MD2240RW
- 挑選有商品檢驗標識及節能標章之產品，請確實依說明書內容使用，定期清洗保養，尤其應注意說明書所列之警告、注意事項，以維護自身權益。
- 除濕機在開機運轉時，需有人員在場；若長時間離開使用場所，或長時間不使用時，應關閉電源。另外，除濕機不可使用於密閉之衣櫥或更衣間，使用時不可將物品覆蓋在出風口附近，亦不要置於浴室或洗衣間使用。
- 請「留意」家中舊有除濕機是否為標準局已公告召回瑕疵之21個廠牌及54個機型，可至「商品安全資訊網」內的「瑕疵除濕機查詢」訊息。