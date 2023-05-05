擬6月率團訪問 游錫堃：盼開展蘇澳直航改善與那國島經濟
立法院長游錫堃預計今年6月左右會組團前往與那國島。游錫堃今（5）日表示，盼在不久的將來，可以重新展開蘇澳及與那國島的直航船舶，不僅讓日本國人民可以經由台灣到日本國極西領土一遊，感受與那國島明媚風光，也可振興與那國島上經濟發展，並促進台灣人民得以更加親近日本。
記者呂炯昌/綜合報導
游錫堃今日接見及款宴日本眾議院奧野信亮眾議員一行人，游錫堃致詞時表示，今年3月，中國以金錢利誘友邦宏都拉斯，結束了台宏長達82年的邦誼，令人遺憾。日本對當時宏都拉斯派遣外長，前往中國冾談建交一事表示關注，並強調台灣和日本共享基本價值，兩國緊密的經濟關係和人員往來，是日本極為重要的夥伴，更表示日本會持續將台灣，視為不可替代的重要夥伴等挺我言論，日本的仗義執言，使我國人銘記在心。
游錫堃表示，他的故鄉宜蘭最能體會台日兩國脣齒相依的地理關係。因為和日本的與那國島僅距離111公里。1945年之前，台灣與與那國島國境合併，兩地漁業互動頻繁，人口曾超過1萬7,000人。二戰後，美軍接管琉球，與那國島也歸屬美軍管理，兩地不再密切往來，與那國島的經濟也逐漸沒落，人口銳減，現在住民只剩下過去的十分之一，大約1700多人。
游錫堃說，台日兩國共享民主自由價值，盼在不久的將來，可以重新展開蘇澳及與那國島的直航船舶，不僅讓日本國人民可以經由台灣到日本國極西領土一遊，感受與那國島明媚風光，也可振興與那國島上經濟發展，並促進台灣人民得以更加親近日本，深化台日兩國密不可分的友好關係。