年輕人積怨深　中國五四青年節蒙陰影

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五四運動迄今已逾百年，當前正面臨著各式各樣升學、工作與生活壓力而苦苦掙扎的中國年輕人，已不若百年前的中國青年意氣風發，更別提有能力可改變國家民族的命運而開創新時代。
美國之音報導說，中國國家統計局數據，3月份全中國失業率為5.3%，但16至24歲的青年人失業率卻高達19.6%。很多年輕人找不到工作，乾脆跑到寺廟拜拜，把謀職的希望寄託在神明身上。
中國人力資源社會保障部更預估，今年約莫1160萬的大專院校畢業生將投入就業市場，再創新高，如此內捲勢必更加激烈。
台灣世新大學助理教授吳巨盟表示，中國年輕人找不到工作的原因，當然與中國1999年後大學院校擴招有關，因大學生數量驟增，超過原先就業市場的需求，以致很多人一下子找不到工作。
他說，其次是產業結構改變，疫情封城造成很多外商企業撤離中國市場，對中國就業市場帶來相當大的挑戰，再來就是教育系統的問題，也就是學生所學的專業跟市場所需人力可能無法完全搭配。
他說，這個情況若未能妥善處理，中國將浮現社會不穩定，甚至帶來政治的不穩定。
尤其富二代或官二代發炫富文更加劇中國青年積怨的程度。好比3月底，微博帳號「北極鯰魚」的網友，自稱是中共退休官員孫女，家中存款高達9位數，還說家裡那麼多錢都是韭菜供的。
出生在江蘇、去年取得香港城市大學哲學博士的青年學者徐全表示，這篇炫富文在中國引發軒然大波。
他說，中國年輕人之間最近流行著這句話：「他在羞辱你，但是他講的從來都是實話。」意思是大多數的人都是在基層戮力打拚，即使辛苦一輩子也累積不到9位數的存款。
徐全表示，北極鯰魚的發文在年輕人心裡留下深沉創傷，因她揭開中國社會非常敏感的貧富不均以及不公平問題，凸顯有些人生來就享有體制的優越感而甘之如飴，卻也有人對人生不滿、失望而相約集體自殺。
上月初中國知名景點張家界天門山玻璃棧道，4名來自不同省市的年輕人翻越安全護欄跳崖，當中3人喪命另一人被及時救組緊急送醫。
4月24日凌晨，四川省德陽市什邡公安發布警情通報，22日傍晚有3名來自不同外省的年輕人，在什邡市鎣華鎮的森林深處服毒自殺身亡。身分證登載的個資顯示，他們都是90後。
天津市則是在3月19到3月23日短短5天內7名學生輕生，成都自本學期開學後也通報10逾起學生自殺的案例。
徐全表示，白紙運動爆發前，中國大學生曾以集體在地上狗爬的方式，表達對於大學校園清零封控的不滿跟抗議。
他說，當時很多中國媒體都覺得這是一種行為藝術，認為是年輕人在標新立異，沒有想到過不了多久，白紙運動就爆發了。
徐全指出：「所以每當一種卑微的自我傷害，甚至是自我摧毀式的一種控訴行為出現的時候，它預示著很可能在不遠的將來，就是一種排山倒海式的憤怒的表達，所以我覺得這一點是應該引起中國官方深思的。」（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120505
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