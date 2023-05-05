台中智慧城市成效　議員：六都後段班

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陳俞融表示，《遠見》從服務效率、治安防護、公部門增效、災害防護、智慧能源、資安防護、公民參與、促進產業等8個面向詢問民眾，認為政府哪些治理項目應該智慧化？而民眾認為，應該優先提升政府的「服務效率」，如公共設施線上報修、單一行政線上窗口、e化身分證等。
陳俞融說，若以市民使用者角度，來一一檢視台中目前有關「服務效率」如公共設施線上報修、單一行政線上窗口、e化身分證這些項目功能提供現況，發現智慧化程度不盡人意，市府提供市民針對道路缺失線上即時報修功能的APP台中好好行即將在6月下架，屆時台中市線上報修功能將會從缺，再來，以單一行政線上窗口功能為例，若在台中市政府官網搜尋，想搜尋民生相關如路燈不亮、電動機車補助等民眾會想知道的關鍵字，但出現的往往是一些市府自我吹捧的新聞稿，沒有真正呈現市民要的東西。
陳俞融指出，政府智慧化措施，不是只掛上「智慧」而已，應看重全年齡層的使用者體驗。因對於生在數位世代，伴隨網路長大的Y世代、Z世代年輕人而言，對各種資訊通訊科技工具的使用方式都非常熟悉，對政府數位化及效率要求自然更高，市府現有智慧化措施方面仍有許多值得精進之處。
議員張芬郁表示，「智慧城市、數位市民」不是口號，α世代(數位時代)的市民對資訊更熟悉更敏感，數位治理局必須更接近α世代及讓全體市民都感受到資訊的便利性，才能提供精確的服務，無限的外掛和連結更顯得台中市的不智慧。
數位治理局局長林谷隆說，台中市針對智慧城市做了很多努力，例如「智慧環境」展示空氣品質感測物聯網等專案，透過科技輔助改善空氣品質等，都有效促進台中城市治理，而針對議員所提，雜誌民調中台中未上榜，往後也會提供市府針對智慧城市更詳細的資料給民調機構，也了解議員所述關於市府官網太多連結讓民眾找不到資訊的問題，會積極改進。