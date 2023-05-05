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520的唯伊浪漫 台南銀飾品牌攜手星級酒店打造百人手作對戒活動

▲百人手作對戒選在520這個浪漫的日子舉辦，適合想要留下美好紀念與想要創造獨一無二回憶的你（圖／記者林怡孜攝，2023,05,05）
▲百人手作對戒選在520這個浪漫的日子舉辦，適合想要留下美好紀念與想要創造獨一無二回憶的你（圖／記者林怡孜攝，2023,05,05）

記者林怡孜/台南報導

台南知名銀飾品牌銀戀銀飾品牌攜手福爾摩沙遊艇酒店，將於5月20日這個浪漫的日子舉辦一場百人手作對戒體驗，活動結束後還能享用酒店精緻晚宴餐點，為520留下一個難忘的回憶。

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▲活動當天會有專業的金工師教學，初學者也能作出有質感的作品（圖／記者林怡孜攝，2023,05,05）
▲活動當天會有專業的金工師教學，初學者也能作出有質感的作品（圖／記者林怡孜攝，2023,05,05）
銀戀執行長小安表示，銀戀這個品牌已成立10年，不斷在傳統中重新思考工藝美學的呈現，透過銀飾工藝融入文化與在地的美好。因為總店在安平，有許多以府城劍獅文化及在地蘭花之美的開發創作，展現文化風貌的多樣性，同時也將工藝魅力散播與分享，藉由手作體驗讓人們品味生活。


小安指出，這場百人手作活動策劃許久，絕對是史無前例，目前報名情形相當踴躍，相信能為民眾帶來全新的體驗，也希望藉此促進台南的結婚率及生育率。尤其現今手工藝產業沒落，許多具有歷史的悠久老店苦於無人傳承，小安期望能趁機將手工藝產業推廣，讓更多人了解金工、愛上金工，促進金工師傅的就業率，進而帶動經濟發展。



小安說明，活動無論是情侶、家人、朋友都可以參加，不管是想要留下美好紀念的夫妻，或是要慶祝金婚、銅婚、銀婚紀念的配偶、好朋友、親子、戀人…都非常適合。尤其是母親節將至，也適合送給媽媽與爸爸一起參加，讓爸媽擁有一個獨一無二，值得細細品味的紀念。百人手作活動銀戀特別挑選出8款經典對戒款式供民眾挑選，過程中也邀請專業的婚紗攝影團隊前來拍照，為活動記錄下美好的過程。即便是初學者，甚至零基礎，只要花1個半小時的時間，就能為自己留下專屬的永恆紀念，意義非凡。

▲百人手作活動銀戀有8種款式供挑選（圖／銀戀提供）
▲百人手作活動銀戀有8種款式供挑選（圖／銀戀提供）
除此之外，現場更有 10 家婚禮服務相關廠商設展，包含婚紗攝影、婚禮花藝布置、婚禮活動表演、喜餅糕點、新娘造型保養等專業團隊，非常適合正在計畫結婚的新人們參加體驗、諮詢。手作體驗完成後，賓客接著享用酒店的精緻晚宴，為520畫下美好句點。小安表示，活動非常超值，歡迎有興趣的民眾洽銀戀各分店詢問。

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