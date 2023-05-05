520的唯伊浪漫 台南銀飾品牌攜手星級酒店打造百人手作對戒活動

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小安指出，這場百人手作活動策劃許久，絕對是史無前例，目前報名情形相當踴躍，相信能為民眾帶來全新的體驗，也希望藉此促進台南的結婚率及生育率。尤其現今手工藝產業沒落，許多具有歷史的悠久老店苦於無人傳承，小安期望能趁機將手工藝產業推廣，讓更多人了解金工、愛上金工，促進金工師傅的就業率，進而帶動經濟發展。
小安說明，活動無論是情侶、家人、朋友都可以參加，不管是想要留下美好紀念的夫妻，或是要慶祝金婚、銅婚、銀婚紀念的配偶、好朋友、親子、戀人…都非常適合。尤其是母親節將至，也適合送給媽媽與爸爸一起參加，讓爸媽擁有一個獨一無二，值得細細品味的紀念。百人手作活動銀戀特別挑選出8款經典對戒款式供民眾挑選，過程中也邀請專業的婚紗攝影團隊前來拍照，為活動記錄下美好的過程。即便是初學者，甚至零基礎，只要花1個半小時的時間，就能為自己留下專屬的永恆紀念，意義非凡。
除此之外，現場更有 10 家婚禮服務相關廠商設展，包含婚紗攝影、婚禮花藝布置、婚禮活動表演、喜餅糕點、新娘造型保養等專業團隊，非常適合正在計畫結婚的新人們參加體驗、諮詢。手作體驗完成後，賓客接著享用酒店的精緻晚宴，為520畫下美好句點。小安表示，活動非常超值，歡迎有興趣的民眾洽銀戀各分店詢問。