獨董杜英達請辭　泰山：盼龍邦董座勿再違法亂紀

泰山昨（4）日公告，獨董杜英達因個人因素請辭泰山獨立董事以及一切兼任職務，其為龍邦的獨董提名人選，由於泰山股臨會將於31日召開，並且全面改選董事，據了解，龍邦也將緊急遞補提名人選。外界好奇，這是否與4月20日泰山舉辦審計會議時，龍邦董事長劉偉龍以黑道恐嚇董事為由，率領大批員警違法進入搜索泰山，並且帶走杜英達有關。
記者鄭妤安／台北報導
泰山今（5）日針對獨董請辭一事回應「深表遺憾、震驚」，指出泰山經營團隊目前所受的干擾，其始作俑者，正是劉偉龍，他妨礙杜英達獨立行使獨董職權，明知杜英達是泰山企業獨董，仍邀杜英達擔任龍邦律師，委託其進行相關訴訟。
泰山痛批劉偉龍不僅違法亂紀，還常態性說謊，明明在審計委員會當天電召涉內線交易炒股的國寶集團總裁朱國榮，火速趕來勸阻杜英達，還要求員警在旁「保護」，之後卻還厚顏在記者會時，公然瞎掰沒見到朱國榮，另外，劉偉龍擔任瑞助營造董事長，承包桃園八德羽球館，天花板一震就塌，宛如豆腐渣工程，加上劉偉龍雖然於三月「被」請辭，卻從未向國人道歉，「與這種形象如此負面老闆共事，杜英達能安心嗎？」
泰山表示，杜英達表達因「個人因素」請辭獨董職一事，對泰山日後決議、推行攸關股東權益議案而言，無疑是雪上加霜，希望泰山各董事、獨立董事能各司其職，優先以泰山全體股東權益作為首要考量，切莫再以不法手段惡意阻礙本公司經營團隊推行的經營方針，抑或惡意阻礙攸關股東權益的議案，否則本公司定當追究到底，以維護本公司全體股東權益。