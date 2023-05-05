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母親節買孝親機4重點　YTR Tim哥：我都這樣買給我老母！

▲科技YouTuber Tim哥認為買孝親機價格不是優先考量，穩定性高、大螢幕、大電量、拍照效果不要太差才是關鍵，近期他推薦的孝親機為iPhone 14 Plus和三星 A54，可在合理的預算內達到最優的使用體驗。(圖／翻攝畫面)
▲科技YouTuber Tim哥認為買孝親機價格不是優先考量，穩定性高、大螢幕、大電量、拍照效果不要太差才是關鍵，近期他推薦的孝親機為iPhone 14 Plus和三星 A54，可在合理的預算內達到最優的使用體驗。(圖／翻攝畫面)

記者周淑萍/綜合報導

可能有些人會認為媽媽或是長輩手機使用上不需要高規格、高效能，孝親手機的選擇就往中低階的入門款挑起，但其實給長輩的孝親機反而要選擇好上手，穩定性高，不容易當機非常重要。科技YouTuber Tim哥說他自己買給長輩的手機都是依照「穩定性高、大螢幕、大電量、拍照效果不要太差」4個原則下去挑選。近期他推薦的孝親機為iPhone 14 Plus和三星 A54，在合理的預算內達到最優的使用體驗。

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相較於有雙層桌面的安卓系統，單層左右滑動的iPhone 對長輩來說會更加直覺，且iPhone穩定性向來高，好好用一台用上3~5年其實大有人在。相較於iPhone 14 Pro 系列iPhone 14的售價較為友善，但依舊有著穩定的使用品質，再加超瓷晶盾的材質以及防潑抗水，耐用性提高，且如果對於續航力有要求 iPhone 14 Plus目前是iPhone 續航最強的一款機型，日前剛推出黃色新色相當具有辨別度，iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 售價分別為 27,900元 起和 31,900元 起。

左手拿書包、右手牽孩子可能是很多家長每天的日常，假日帶孩子出遊，也要留意孩子的動向，可能就會錯過重要訊息，Apple Watch會是得力助手，還且對於資深媽媽來說，雖然沒有孩子跟前跟後，但會更重視自己的健康與安全，Apple Watch 有全天活動記錄追蹤、高低心率通知、SOS 緊急服務、跌倒偵測和車禍偵測，非常實用。

▲Apple Watch 具備心率偵測功能，也因為此功能讓網友提早發現母親的身體異狀。(圖／記者周淑萍攝)
▲Apple Watch 具備訊息通知、運動紀錄、健康偵測等，是生活中的好幫手。(圖／記者周淑萍攝)
Apple Watch SE和Apple Watch Series 8 該怎麼選？兩款售價SE 售價 7,900 起，Series 8 售價 12,900 元起，能夠一次到位當然是首選是Apple Watch Series 8，用5000元多買入手腕溫度感測進行排卵回溯估算、心電圖、血氧濃度等最新且完整的功能，但如果預算有限，8000元有找的功能也還算是完善。

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