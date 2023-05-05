好市多A肝莓遭「重罰750萬」！官方回應：持續溝通與配合
美式賣場好市多冷凍綜合莓、冷凍藍莓驗出A肝病毒，引發消費者恐慌，雖已停賣所有冷凍莓果商品，不過針對消費者的實際賠償方案遲遲未公布。今（2）日高雄市衛生局針對好市多進口「科克蘭冷凍3種綜合莓」驗出A肝病毒，加重裁罰750萬，好市多業者也做出回應。
記者鍾怡婷/綜合報導
好市多進口科克蘭冷凍莓果商品爆A肝病毒危機，目前預估約4.2萬名會員購入問題產品，經衛福部食藥署指示審酌違規事實所造成的影響規模、嚴重程度及相關情節綜合評價後，高雄市政府衛生局依違反食品安全衛生管理法第15條暨第44條規定，加重裁罰750萬元，不合格產品依法沒入銷毀。
針對高市府加重裁罰750萬，好市多官方回應：「關於主管機關之處置，好市多會持續溝通和積極配合主管單位的指示處理，相關處置說明則以主管機關公佈為主」。
據悉，好市多爆出A肝病毒莓果時，高雄市衛生局在接獲通知後要求業者好市多交出已售出的客戶名單，以利完成並追蹤購買民眾的健康監測關懷及通知，好市多方卻以多種理由消極配合，針對好市多未及時配合提供銷貨清單部分，衛生局已依據傳染病防治法第43條處以新台幣30萬元罰款。
針對購入問題商品的消費者，好市多遲遲未提出賠償方案，讓消基會也指名怒批，好市多僅退費未談賠償有失企業風範，業者才終於於昨（4）日鬆口：「目前積極研議賠償方案中」。