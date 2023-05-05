屏東黑鮪魚觀光季5/6開跑！一卡通MONEY付款享10%回饋
「屏東黑鮪魚文化觀光季」是台灣具規模的海洋文化觀光活動之一，自2001年起舉辦至今，吸引無數遊客到屏東品嘗東港三寶「黑鮪魚、櫻花蝦和油魚子」，並體驗豐富多元的在地文化活動。今年首次與一卡通公司合作，提供iPASS MONEY（同一卡通MONEY）消費滿額享10%回饋活動。
記者陳美嘉／屏東報導
屏東黑鮪魚文化觀光季將於5月6日至7月2日舉行，為支持在地商家發展觀光產業，及便利遊客快速付款，今年屏東縣政府觀光傳播處首度與一卡通公司合作，提供行動支付優惠活動，讓遊客輕鬆享受美食之餘還能獲得回饋。於5月6日至5月28日活動期間內，只要在指定的東港、小琉球店家消費，結帳時使用iPASS MONEY付款單筆滿250元，就可以享有LINE POINTS 10%點數回饋！每帳號最高可得100點，LINE POINTS 1點等於1元，等於最高可回饋100元。
屏東黑鮪魚文化觀光季活動期間將有各種精彩節目及展出，包括海洋音樂會、民歌之夜、互動裝置藝術、造型點心、東港鎮光復路的街道燈飾、美食推廣宴等，還有特別規劃雙語導覽小旅行，讓國內外遊客深度體驗東港的海洋風情和漁村文化。