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北部抹茶控集合！清原芋圓「抹茶、芋頭、草仔粿」三種料一次滿足

▲此次夏季新品芋頭以及抹茶交織的口感非常濃郁，清原芋圓為了環境永續支持綠色消費，推出只要「買1項就捐1元」的永續消費活動。(圖/品牌提供)
▲此次夏季新品芋頭以及抹茶交織的口感非常濃郁，清原芋圓為了環境永續支持綠色消費，推出只要「買1項就捐1元」的永續消費活動。(圖/品牌提供)

本報訊

苗栗以北，抹茶控集合！清原芋圓森林系新品「雪藏宇治金時」、「青糰波波沙」5月9日起北部吃得到。為了推動永續消費，購買任 1 款新品，清原芋圓就立即捐 1 元給林務局的植護樹計畫。享受冰品還能與環境共好，一起愛護森林與保育生態之外，加碼再抽一位幸運兒免費吃清原芋圓一個月，活動只到 7/31為止！

夏季最強嚴選冰品「雪藏宇治金時」　靜岡抹茶尬芋泥濃郁口感好飽足 
 

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▲清原芋圓推出台日抹茶尬芋圓冰品「雪藏宇治金時」，使用「日本靜岡」抹茶醬搭配芋泥芋圓交織而成濃清香。(圖/品牌提供)
▲清原芋圓推出台日抹茶尬芋圓冰品「雪藏宇治金時」，使用「日本靜岡」抹茶醬搭配芋泥芋圓交織而成濃清香。(圖/品牌提供)
今（2023）年清原芋圓以世界地球日為發想主軸，推出以抹茶為特色冰品「雪藏宇治金時」，嚴選頂級「日本靜岡」抹茶醬作為冰品亮點，結合芋泥香甜綿密的口感，加上一大球香草冰淇淋畫龍點睛，多層次的沁涼風味，視覺和諧配色，讓每一口的清涼化於舌尖，彷彿享受一場洗滌暑氣的森林浴。

抹茶控的最愛「青糰波波沙」　草仔粿波波球ㄉㄨㄞ唷ㄉㄨㄞ唷　100%全面征服味蕾

清原芋圓的新品飲料祭出「青糰波波沙」，透過獨家工法與快速冷卻的技術結合，完美鎖住抹茶的輕甜香氣，綿密香芋為基底點綴。此外，清原芋圓針對咀嚼控，推出以艾草特製而成的波波球，ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的珍珠口感，帶有草仔粿自然氣息，主打與「大自然」合而為一的飲品「青糰波波沙」，視覺感爆炸是今夏必嚐的抹茶新品，趕緊讓相機先食。

推廣世界地球日至7月底！清原芋圓2項抹茶新品 5/9 苗栗以北買得到
 
今年的地球，冬季不冷、春天好熱，地球暖化的趨勢讓人捉摸不透。愛護地球已經是我們不可忽視的重要議題，一年手搖飲賣出總數平均超過10億杯，清原芋圓為此拋磚引玉，連續三個月落實「你吃冰我捐款」活動，邀請消費者購買清原芋圓新品，將款項回饋林務局協助植護樹計畫。捐款內容皆公開於官網。從今天開始，就帶上你的環保杯與環保餐具，一起去清原芋圓買杯ㄉㄨㄞ唷ㄉㄨㄞ 唷的「青糰波波沙」，或是吃上沐浴在森林浴般的涼感新品「雪藏宇治金時」吧！


售價
雪藏宇治金時$89
青糰波波沙$70（L)

免費吃清原一個月！Facebook活動

活動時間：

2023年4月21日(五) ~2023年7月31(日)

活動辦法：
活動貼文於4/21上線
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標記兩位友人
並留言「#植樹環保芋你同行」及最想吃的抹茶系列品項。
@郝環保 @曾環保  「#植樹環保芋你同行」雪藏宇治金時

獎項：

免費吃清原一個月抽1位✨

🧧中獎名單：將於8 / 1 (一)於清原粉絲專頁活動文留言處公布，官方網站同步公告

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