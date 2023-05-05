北部抹茶控集合！清原芋圓「抹茶、芋頭、草仔粿」三種料一次滿足

夏季最強嚴選冰品「雪藏宇治金時」 靜岡抹茶尬芋泥濃郁口感好飽足
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抹茶控的最愛「青糰波波沙」 草仔粿波波球ㄉㄨㄞ唷ㄉㄨㄞ唷 100%全面征服味蕾
清原芋圓的新品飲料祭出「青糰波波沙」，透過獨家工法與快速冷卻的技術結合，完美鎖住抹茶的輕甜香氣，綿密香芋為基底點綴。此外，清原芋圓針對咀嚼控，推出以艾草特製而成的波波球，ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的珍珠口感，帶有草仔粿自然氣息，主打與「大自然」合而為一的飲品「青糰波波沙」，視覺感爆炸是今夏必嚐的抹茶新品，趕緊讓相機先食。
推廣世界地球日至7月底！清原芋圓2項抹茶新品 5/9 苗栗以北買得到
今年的地球，冬季不冷、春天好熱，地球暖化的趨勢讓人捉摸不透。愛護地球已經是我們不可忽視的重要議題，一年手搖飲賣出總數平均超過10億杯，清原芋圓為此拋磚引玉，連續三個月落實「你吃冰我捐款」活動，邀請消費者購買清原芋圓新品，將款項回饋林務局協助植護樹計畫。捐款內容皆公開於官網。從今天開始，就帶上你的環保杯與環保餐具，一起去清原芋圓買杯ㄉㄨㄞ唷ㄉㄨㄞ 唷的「青糰波波沙」，或是吃上沐浴在森林浴般的涼感新品「雪藏宇治金時」吧！
售價
雪藏宇治金時$89
青糰波波沙$70（L)
免費吃清原一個月！Facebook活動
活動時間：
2023年4月21日(五) ~2023年7月31(日)
活動辦法：
活動貼文於4/21上線
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@郝環保 @曾環保 「#植樹環保芋你同行」雪藏宇治金時
獎項：
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🧧中獎名單：將於8 / 1 (一)於清原粉絲專頁活動文留言處公布，官方網站同步公告