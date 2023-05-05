中部財金產學界研討　疫後金融創新與金融

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台中科技大學校長謝俊宏表示，此次研討會是中部財金產學界的年度盛事，有助於促進財金學術與實務交流，發揮整合綜效的功能。尤其「金融商品及服務」更是世界企業永續發展委員會(WBCSD)發布「2050年願景」、永續發展方向的九大領域之一，若能透過學術交流共同激盪出轉型時期應採取的策略建議，將可同步呼應聯合國永續發展目標(SDGs)。
台中科技大學財務金融系主任邱臙珍進一步表示，金融機構具有集結社會大眾資金並進行管理及投資運用之功能，係引導整體社會重視永續發展的關鍵力量。因此，近年來越來越多經濟體將永續金融納入各國金融發展政策，於此衍生的人才需求更是技職教育責無旁貸的任務，臺中科大財務金融系持續創造一個培育專業職能的學習環境，據以培養學生跨領域思維以掌握趨勢脈動，強化就業競爭力與職場續航力。
證券暨期貨市場發展基金會董事長林丙輝以「ESG永續金融發展趨勢與政策」進行專題演講，他指出，金融業扮演國家淨零排放的關鍵角色，有賴產官學研的協力合作，建構生態系、提升資訊透明度、推動永續發展，建立金融市場有效運作之架構及基礎，促使金融市場能因應氣候變遷的潛在風險並掌握商機，透過金融機制引導企業及投資人重視ESG議題，引導資金支援綠色及永續發展產業，創造共榮共存與良性循環的願景。
台中科技大學財務金融系表示，此次研討會以金融創新與永續金融為焦點，探討金融業在疫後轉型時期，如何實現國際永續發展目標上的角色與責任。