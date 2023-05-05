武打巨星成龍化身「鏟屎官」！拍片慘遭赤兔馬狂踢、狠咬
《龍馬精神》集結許多重量級卡司同框演出，其中有一位不僅相當具有「份量」，更是劇組裡最受寵的「吉祥物」，就連武打巨星成龍都要讓他三分，不僅對他處處忍讓還疼愛有加，牠就是戲分幾乎與成龍一樣多的退役冠軍馬「赤兔」。
記者黃雅琪/綜合報導
在最新釋出的幕後花絮特輯〈我的馬呀〉中，成龍笑著坦言：「這是我第一次跟『一匹馬』一起演對手戲，我們所有人都為這匹馬服務、討好他、賄賂他。」成龍將赤兔視作親生兒子，一人一馬在片場闖蕩，建立深厚情感。
在拍攝現場，成龍化身為赤兔的「全方位助理」，餵食、聊天、梳毛、清眼屎樣樣來，在一場群演很多的戲分，成龍再三叮囑大家不要大喊大叫以防嚇到赤兔，拍完戲後成龍也第一時間去安撫赤兔情緒。雖然還是被赤兔踩了三腳、踢了無數腳還咬了一口，成龍對赤兔仍然疼愛有加。
與動物演員一同拍戲是相當具有難度的，《龍馬精神》劇組為此下足準備功夫，不僅聘請專業的馬術團隊進行照料和訓練，在現場的工作人員也十分謹慎對待，一切都以工作人員與赤兔的安全為最高準則。一場赤兔奔過爆破的戲，為了讓赤兔與工作人員安全達陣，由馴馬師穿著去背衣帶赤兔跑過場景，實際爆炸點也比畫面中呈現再更遠，就是為了讓人馬都安全完成拍攝。《龍馬精神》5月12日全台上映。