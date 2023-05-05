90年代甜心罕見露面！61歲崩壞近照出爐 影迷嚇傻：女神怎麼了
好萊塢天后級女星梅格萊恩（Meg Ryan），因擁有金髮藍眼的甜美五官，在1990年代走紅，更譽有「90年代甜心」封號，但在2000年代無預警淡出演藝圈，讓大家相當震驚，如今現年61歲的她罕見露面，出席公開活動，結果照片明顯與過去判若兩人，引發外界討論。
記者詹鎰睿/綜合報導
據《紐約郵報》報導，梅格萊恩日前出席好友米高福克斯（Michael J. Fox）的新紀錄片《STILL》的紐約首映會，兩人一見面相談甚歡，開心合影，結果現年61歲的梅格萊恩外型，卻意外成為外界討論焦點，只見梅格萊恩依舊頂著招牌金髮，但臉上卻布滿歲月痕跡，昔日的水汪汪大眼也消失不見，只留下浮腫的眼袋，顏值狀態非常差。
照片也立刻掀起影迷討論，紛紛質疑梅格萊恩整型整過頭，「她到底在臉上做了什麼？」更有惡毒的網友形容，梅格萊恩和流行天后瑪丹娜可能是同一位整型醫師，「她們應該合拍一部恐怖片！」
事實上，梅格萊恩19歲就出道，憑藉1989年的浪漫喜劇《當哈利遇上莎莉》走紅，還贏得金球獎最佳女主角提名，成為90年代最成功的女演員，知名作品包含《跳火山的人》、《西雅圖夜未眠》、《電子情書》，被封為愛情喜劇天王，怎料卻在2008年逐漸淡出演藝圈，雖然有自己的社群平台，但鮮少更新，僅偶爾會出席公開活動。