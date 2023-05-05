國民黨指控公股金控淪家族企業？合庫金澄清說明

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國民黨團今日到監察院告發財政部長莊翠雲、前任蘇建榮以及現任合庫金董事長瀆職，導致合庫AMC弊端叢生，希望端正公股事業的治理。為此，合庫金控今日發出聲明表示合庫AMC未有亂貸放、貸款放水之情事，表示合庫AMC 配合政府推動都市更新、危險及老舊建築物加速重建政策，協助重建或改建各階段所需資金。
依金管會所函頒「金控公司（銀行）轉投資資產管理公司營運原則」而訂定「受理都市更新及危老重建墊付款項業務辦法」，經公司稽核處查核授信案件均依規經該公司投審會討論通過後，提報其董事會審議，辦理之都更代墊款案撥貸符合相關規定，且目前所有案件之還款繳息情形皆正常，無委員所指「亂貸放」、「貸款放水」之情事。AMC子公司近三年獲利及預算達成情形均較過去年度為佳。
至於相關人員的進用，合庫金控指出經查相關程序均依合庫AMC「員工任用及敘薪辦法」規定辦理，且敘薪尚符合市場行情，惟集團是政府投資之公股金控，進用關係人士恐造成社會觀感不佳，所提人員現均已離職。
另外，外界質疑合庫AMC董事長為何不遵守公職人員利益衝突迴避法，合庫金控表示，依現行「公職人員利益衝突迴避法」第二條規定，合庫AMC蔡前董事長不屬於該法所稱之「公職人員」，其關係人之任用自無須依同法第六條負提出相關書面通知金控與財政部之義務。