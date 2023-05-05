廠商來投資台中　議員：市府穩定水電及用地

我是廣告 請繼續往下閱讀
林德宇表示，用地、用水、用電在經濟發展中，皆是不可或缺的項目，但追求數據上的數字增加之餘，應對於產業的基本面更加的重視，以維持實際上的產業競爭力，吸引更多優秀廠商來投資台中。
林德宇說，目前中小企業關心的特定工廠登記，由於現在經濟不景氣，有些工廠的實際上一周僅上工三天，甚至有歇業的情形，但業者願意辦理並每年繳交納管輔導金，就是希望能夠盡速取得合法登記，希望市府能加速流程。
林德宇說，近三年的資料顯示，台中市109年至111年的發電量分別是298、307、314億度，而109年至111年的用電量則分別為327、343、342億度，顯見台中市對於用電的高度需求。市府應該全力協助台中火力發電廠燃氣機組興建，以氣換煤才能提供更潔淨穩定的能源。
林德宇說，另針對「臺中市發展低碳城市自治條例」第22條規定，對於每月用電量800瓩以上的用電大戶，應有綠能節能設備，目前市府經發局列管共有569家，其中有195家有再生能源發電設備、95家採替代方案、120家輔導後降載解除列管，但還有159家前沒有綠電設備或是憑證的。目前規定裁罰僅10萬元，對這些用電大戶根本不痛不癢，市府應積極輔導企業善盡其企業社會責任，事前的輔導改善比事後的裁罰更加重要。
林德宇表示，台中市目前要支援外縣市的水量為每日７萬多噸，經濟部水利署已啟動珍珠串計畫，及推動「台中至雲林區域水源調度管線改善計畫」，做有效的水資源調度改善，這對台中的雙向用水調度有實質上幫助。政府是一體，市府有責任要協助並清楚說明，讓民眾了解這是建立一個大水庫的概念，可以讓未來的水情調度更加妥適，不會影響到未來的用水供應。