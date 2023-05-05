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紅髮艾德抄襲官司勝訴！免賠30億　卻錯過摯愛家人葬禮

▲紅髮艾德日前遭控抄襲，對方向他索賠30億。（圖／翻攝紅髮艾德IG）
▲紅髮艾德日前遭控抄襲，對方向他索賠30億。（圖／翻攝紅髮艾德IG）

記者吳雨婕/綜合報導

32歲的英國天王紅髮艾德（Ed Sheeran）日前遭指控抄襲，被Structured Asset Sales（SAS）指出他的名曲〈Thinking Out Loud〉抄襲了Marvin Gaye於1973年推出的歌曲〈Let's Get It On〉，並向紅髮艾德求償9千萬英鎊（約台幣30億元）。近來審判結果出爐，紐約法院判紅髮艾德勝訴，不過他為了出席這場審判，讓他因此錯過摯愛的祖母葬禮。

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紅髮艾德進入法院前表示，如果敗訴的話，將退出歌壇，所幸迎來好結果，紐約法院判決紅髮艾德無罪，勝訴後他在法庭外分享心情：「我很高興能繼續歌手生涯，但對於這種毫無根據的指控也能上法院感到心寒，如果今天判定我抄襲，那所有的作曲家都要跟創作自由告別了，我永遠不當任何人的搖錢樹。」

▲紅髮艾德推出新專輯《- （Subtract）》。（圖／華納音樂提供）
▲▼紅髮艾德抄襲案勝訴。（圖／華納音樂提供、翻攝紅髮艾德IG）
▲紅髮艾德新專輯演出全取消。（圖 / 紅髮艾德IG）
 
雖然勝訴是個好消息，可因為參與抄襲審判法庭，讓紅髮艾德無法參加高齡98歲祖母的葬禮，據《每日郵報》報導，紅髮艾德爸爸約翰提到兒子缺席葬禮一事，「他（紅髮艾德）感到非常沮喪，因為他必須遠在美國的法庭捍衛自己的權利。」幸好，紅髮艾德後來透過視訊的方式，觀看了祖母的葬禮。引人注意的是，紅髮艾德與祖母感情極好，還以對方為靈感創作了歌曲〈Nancy Mulligan〉。

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