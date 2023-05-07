基努李維曾來台灣開演唱會、出過漫畫！你可能不知道男神的5件事

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基努李維1991年拍《男人的一半還是男人》認識瑞凡菲尼克斯（River Phoenix），也就是以《小丑》拿下奧斯卡影帝的瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）親哥哥，瑞凡是基努最親密的朋友，兩人關係就像手足，但瑞凡23歲時因吸毒過量猝死，雙方緣分僅僅2年。
1998年，基努李維與美國女星珍妮佛賽姆（Jennifer Syme）相識相戀，隔年女方懷孕，小倆口為女兒取名Ava，基努也準備買下人生第一棟房子，給母女安穩的生活，未料，珍妮佛在寶寶8個月大時流產，兩人於2000年分手，珍妮佛後來罹患憂鬱症，2001年因服用抗憂鬱藥物，開車時精神渙散，發生重大車禍當場身亡。
基努李維與從小相依為命的妹妹金李維（Kim Reeves）感情緊密，1991年金被診斷出白血病（俗稱血癌），基努中斷演藝事業，全心為妹妹治病，不僅捐出骨髓，還將自己名下的唯一一棟房子改建成癌症治療所，更把《駭客任務》首集票房收益70%投入白血病研究，金額高達3150萬美元（約8.7億元新台幣），基努後來成立癌症基金會，幫助兒童醫院與癌症研究，而他妹妹的病情也受老天眷顧，幸運地好轉。
曾來台灣開演唱會
除了熱愛戲劇表演，基努李維也是搖滾樂狂熱者，1991年和2名友人組成樂團「天狼星 」（Dogstar）並擔任貝斯手，盛傳他當年為了參加樂團演出，推掉《捍衛戰警2》的片約，一度惹惱製作公司，而從來沒有來過台灣宣傳電影的基努， 1996年時曾以天狼星的名義來台開演唱會，雖然樂團已經在2002年解散，但去年無預警開通IG帳號，還上傳多張練團照，正式宣布回歸樂壇。
重型機車愛好者
基努李維痴迷重型機車，不但與同好一起創立關於重機的IG帳號，更擁有自己的車廠，1988年某天，基努飆玩重機不小心出車禍，當場撞斷3根肋骨，並在肚子上留下永久的疤痕，有趣的是，迪士尼知道基努熱衷騎重機，2019年邀他替《玩具總動員4》的新角色、一位來自加拿大的機車特技表演員「卡蹦公爵」配音，另外，基努還喜歡玩西洋棋、桌球及冰上曲棍球。
出版連載漫畫
不只有演戲才華，基努李維還有藝術創作天分，2011年和插畫家女友亞莉珊卓葛蘭特（Alexandra Grant）發表共同創作的繪本《Ode to Happiness》，2020年出版他的第一本超級英雄漫畫書《BRZRKR》，並連載12期，內容描述一位在8萬年前出生，擁有一半人類一半戰神血統的「狂戰士」故事，從主角的造型及漫畫風格，大家一致認為基努李維畫的就是他本人。
謎之紳士手
基努李維做人有多君子？有眼尖的粉絲發現，基努凡是跟女性粉絲合照，必定會出現「紳士手」，不管粉絲貼得多近，他的手看似放在粉絲腰部，其實仔細觀察，基努整隻手一定會與粉絲的身體保持一小段距離，這微妙的空間就是他堅持對陌生女性展現的禮貌。
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