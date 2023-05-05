高雄愛河龍舟開放報名　總獎金100萬

「2023高雄愛河端午龍舟嘉年華」疫後希望更多企業、團體、族群參與，今年獎金總額提高至100萬元，其中傳統龍舟公開組最高獎金30萬元更是南臺灣最高，並提供自強組(身障)、健康組(長青)、新住民、大專組、青少年組等組別報名前2名參賽補助。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府運發局局長侯尊堯表示，去年因為疫情許多企業、國際隊伍沒有出來參加，今年針對日月光、中鋼、健身工廠等傳統強隊發出戰帖，爭奪高額獎金，遠在美國的西雅圖姊妹市已確定來台，也邀請家樂福、日台交流協會、美國AIT等外商外館組成龍舟隊，一起進行友誼表演賽，更提供新住民、身障族群、長青組參賽補助金，希望在疫後一起出來運動、一起划龍舟，透過各界參與恢復愛河往日熱鬧景象。
今年愛河端午龍舟預計在6月22-24日三天連假在愛河水域舉行，規劃傳統、競技龍舟400米直道競賽及龍舟拔河；周邊活動則有開幕時在228紀念公園的紙風車劇團演出，另有SUP立式划槳、文創市集、3000顆幸運黃金粽大放送等。
2023愛河端午龍舟競賽報名自即日起至5月28日止，一律採網路報名；另外喜歡水域活動民眾，高市府6月份規劃海洋派對系列活動，在6月3、4日舉辦高雄SUP立式划槳邀請賽、6月17、18日愛河狂飆獨木舟競賽，相關資訊可上高雄市政府運動發展局臉書粉絲專頁、高雄市體育總會龍舟委員會網站查詢。