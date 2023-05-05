解套新北汐止社后交通 林右昌：橋梁穿越國道工程拚後年12月完工
為改善新北市汐止社后地區交通壅塞問題，內政部長林右昌今（5）日在新北市政府秘書長邱敬斌、立法委員賴品妤等地方民代陪同下，視察「新社后橋園道段道路北延穿越高速公路工程」，表示整體工程預計114年12月完工，正式開放通車後將可串聯汐止區南北向交通，成為紓解附近車流壅塞的重要建設。
記者吳嘉億／新北報導
林右昌表示，要解決汐止社后地區的交通難題，工程施作必須面對跨越基隆河及穿越國道1號等挑戰，在中央與地方共同努力推動下，將可串連國道兩側生活圈，為汐止地區建立南北向新交通路廊，並完整汐止社后地區交通路網，提供民眾更安全、便利的交通環境。
邱敬斌表示，市府考量汐止區受限於被中山高速公路穿越阻斷，導致南北聯絡道路不足問題，推動「新社后橋園道段道路北延穿越高速公路工程」來延伸「捷運共構橋」新社后橋路廊，工程計畫總經費約15億元，由內政部營建署補助約5.8億元，協助地方建構完整路網，計畫道路總長約290公尺、寬度約28公尺，除車行地下道外也同時兼顧人行通道。
新北市新建工程處補充說明，施工團隊以維持汐止市民行車動線順暢為首要考量，在限縮的開挖區進行地下施工，工程人員目前挑戰在狹小的地道中進行基樁破除作業，為未來管冪推進行程排除障礙的同時，也配合預留汐東捷運共構基座工程，可縮減未來捷運高架墩柱開挖作業期程。