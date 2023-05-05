富察在中國被捕恐釀寒蟬效應！苗博雅批北市辦雙城論壇淪空殼

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文化局長蔡詩萍答詢稱，富察在台灣民主開放社會 ，就是自由民主的出版人，沒有禁忌，但很明顯對岸卻無法體會、接受這樣的文化，一位正常自由民主社會的出版人卻在那被視為罪嫌，他覺得非常遺憾。
苗博雅強調，台灣是華人世界最自由的國家，出版任何書要罵官員、罵總統，沒人會說你危害國家安全，且抓起來還不讓你見家屬、律師，畢竟台灣有正當法律程序，但富察案的發生，效應恐蔓延到台灣出版界的寒蟬效應？出版人會擔憂只要出版對中共不利的書籍，未來踏入中國都可能發生富察案？蔡詩萍坦言，同意議座的觀察，當然不無寒蟬效應，但也有很多出版人聲援，台灣人很珍惜自由、民主的開放體制，從這角度來看，雖有寒蟬效應，但絕大多數文化界朋友都很清楚，心中有一把尺。
苗博雅直言，最怕的是自我審查這把尺開始在文化人心中出現，對台灣來說，出版只要不妨害名譽、侵害別人權利，從不會對威權低頭擔心因政府面子等問題而怕被抓，台灣出版人至少在民主化35年後，都沒這樣的自我審查、心中小警總，但富察案是台版銅鑼灣書店事件，恐讓所有文化人之後連賣書的自由都沒有，更恐讓以後願意出版的出版社越來越少？或願意寫的作者越來越少。
苗博雅認為，台北市每年與上海市編列一堆預算舉辦雙城論壇，歷年簽署備忘錄也牽涉到文化交流事宜，而上海正好就是富察被抓的地方，今年雙城論壇還要不要辦？若要的話，與上海交流時能假裝沒有這件事存在？蔡詩萍說，相信這訊息會讓市長蔣萬安或市府雙城論壇決策小組納入做多元判斷。
苗博雅強調，辦雙城論壇談什麼主題掌握在市府手中，她曾質詢前市長柯文哲，柯也認同她說台灣對中國的最大優勢，就是民主、自由、人權、法治，但卻對於交流納入人權自由法治等相關題目完全不敢觸碰，甚至富察亦是台北市民，只因出版書就被中國抓起來，辦這麼多雙城論壇的熱烈交流，現在才發現原來是空殼，真正需要交流溝通時卻沒任何辦法，已淪為兩岸市長、政治高官權貴的作秀舞台。
苗博雅詢問，北市府有無透過交流相關管道向上海市針對富察案提出關注，並呼籲對岸應保障見家屬、律師等保障基本人權？蔡詩萍先是表達，就他所知，家屬一直都很低調；但苗博雅認為，人在對方手上，家屬當然低調，但政府角色不是家屬，發生重大事件時，北市府應有基本guts向上海提出，應讓富察有見家屬、律師等最底線的基本權利，籲蔡詩萍應向蔣萬安提出，保障國內創作自由，讓出版人知道在中國出事時，政府不會坐視不管，這是基本要展現的態度。
蔡詩萍則允諾，苗博雅所表達的意見，他一定會帶回讓府內高層知道； 另他相信包括蔣萬安在內，一方面考慮到家屬期待，要低調一點，且這畢竟陸委會、海基會有管道協調，蔣也從這角度看待，所以沒很明確回應，但會把議員所講的內容如實轉達。
苗博雅質疑，北市若以有陸委會、海基會就不用管的話，那雙城論壇預算刪掉，前朝郝龍斌、柯文哲都主張兩岸除了海委會、海基會外，還要有別的溝通管道，才一直要辦雙城論壇，難道今天發生事情後，論述內容又要改，推稱是海基會的事？
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