立夏「5生肖」財運大爆發！專家揭關鍵　第4名擺脫財務壓力

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第五名：屬虎
屬虎的朋友立夏後財星，慢慢移往你的偏財宮，讓你在投資偏財的運氣逐漸變強，而你也可以好好的去佈局你想投資的事物，另外你們自己本身，也開始會有一些較強烈的慾望，想搞懂自己的金錢狀況，這對你來說是件好事，有句說話你愛理財，財就會愛你。
第四名：屬豬
屬豬的朋友們，立夏後你的財運終於慢慢脫離了壓力期，先前可能會有一些財務上的糾紛或壓力，讓你沒有辦法好好運用資金，但開工後你的正財運愈來愈好，而且正財能量也愈來愈順，慢慢你會有多餘的資金可多做一些事。
第三名：屬猴
屬猴的朋友們，立夏後想要用不同方式，來增加自己的財富，可以考慮一些理財商品，來讓自己的金錢資源加分，建議您只要規劃每個月固定投入的部份，不用給自己太大的壓力，去追這個市場的報酬，慢慢投資會有獲利產生。
第二名：屬兔
屬兔的朋友們，立夏後對你來說是正財大旺的開始，你可以開始把一些多的資金，拿來做一些投資的活動，若是你已經有很熟悉的投資模式，而且也一直是正向的結果，請你保持這樣的好習慣繼續經營，若是之前不太理想，建議可以改變新的理財方式，不要擔心自已會損失太多，可以用小額投資，實驗你想要的方式，只要你願意開始，慢慢就會找到適合自己的投資理財方法。
第一名：屬雞
屬雞的朋友，立夏後你可以跟一些專業的理財專家，聽聽他們的一些理財方式，或用什麼方法去判斷市場的情況，這樣你會有更精明的思考，去投資對你有利的標的物，另外屬雞的人物慾特別強烈，建議如果有多的資金，除了投資之外，可以多做一些定存，對你也是好的理財方式，讓你的荷包更加分。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。