母親節電信業拼了！中華抽日本郵輪、台灣大最多省3千

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中華電信網路門市即日起至5/31止，申請精采5G、HiNet光世代、MOD等指定方案，除享方案優惠外，還有機會帶走頂級日本遊輪雙人遊、王品餐券、Hami Point 520點等超過百份獎項，並可獲「PChome旅遊」最高5%折扣碼。申請精采5G月繳1399(含)以上方案搭配指定手機，送麗克特調理鍋或雙面煎烤盤2選1，搭配「精采5G贈點方案」月繳999(含)以上方案，加碼贈Hami Point 1,314點，還可享折價2,000元優惠加購HomePod或HomePod mini。
📍台灣大哥大
台灣大myfone門市與網路門市申辦指定專案搭購指定機款，最高現折2千元，再送1千元momo幣，等於最高可享3,000元優惠。申辦「mo幣多」專案，每月於momo購物網消費最低1,000元，即可享最高7.5%momo幣回饋。台灣大網路門市「自由選」提供tokuyo Mini玩美椅PLUS按摩沙發等家電，申辦指定專案就能0元帶回家。
即日起～5/10於台灣大寬頻網路門市申辦1G光纖上網，免費升級高階款Mesh Wi-Fi 6(4T4R)，速度更快，穿透力更強。此外，合約期間每月回饋momo幣160元，每月只要839元(原優惠價999元)，再送momo幣600元，共計送出momo幣超過6,000元。
📍遠傳
即日起～5/31推出母親節限時加碼優惠，只要到遠傳全台門市、網路門市申辦指定方案，多款5G新機加碼最高現折2,000元，手機只要0元起，還同步加送tokuyo、SHARP、HITACHI 、Dyson、飛利浦等知名品牌家電。申辦三星熱銷輕旗艦Samsung Galaxy A54手機，搭配月付1,399指定方案，手機只要0元，再送tokuyo mini零重力玩美椅美臀款，總價值達35,790元。 想要入手iPhone的果粉，申辦iPhone14 128G，搭配月付1,599元指定方案，專案價只要10,300元，還加送飛利浦 65型4K安卓聯網顯示器，等於省下45,500元。
📍亞太電信
即日起於亞太電信Gt智慧生活門市，申辦母親節好禮1+1指定5G極速升等方案，即可用優惠專案價0元起，辦一個門號帶走5G手機以及實用家電兩項產品。像是申辦申辦月付799元/約期36期，獨家三星M14搭配艾美特16吋DC節能遙控立地電扇總市價突破萬元，母親節優惠專案價0元；科技達人推薦的最佳孝親機Samsung A54搭配AOC 40吋FHD液晶顯示器(市價$22,980元)，月付1,399元/約期36期，母親節優惠專案價4,490元。