陳喬恩甜嫁小9歲老公！婚姻1年近況曝：如果重來不會公開戀情
44歲台灣女星陳喬恩，自2022年3月嫁給小9歲的馬來西亞富二代老公曾偉昌（Alan）後，就經常在社群平台放閃，不過，陳喬恩日前在節目上坦白，自己極度缺愛，在家裡充滿負面情緒，有時就連老公也會受不了她，原因也讓在場來賓很心疼。
記者詹鎰睿/綜合報導
陳喬恩日前在中國綜藝節目《妻子的浪漫旅行6》中分享，由於家裡是採打罵教育，讓她從小就極度缺乏愛與安全感，所以高中一畢業就離開家，對「家」這個字非常陌生，而到中國發展後，雖然表面上有很多工作，認識很多人，擁有自己生活圈，但對她來說是一個很薄、很脆弱的東西，所以她一直都在武裝自己，絕不讓人看到她的弱點。
陳喬恩表示，遇到老公Alan非常幸運，因為老公給了她很多的安全感和愛，慢慢包容著她，雖然兩人相處也經歷過許多問題，老公也有受不了的時候，Alan也爆料陳喬恩總是在外面笑臉迎人，但一回到家就完全變了一個人，讓他相當煩惱。
另外，陳喬恩也吐露結婚後的心情，而被問到「如果能回到公開戀情前的時刻，還是會選擇公開嗎？」陳喬恩則回答：「若能重來一次，不會選擇公開。」她坦言，沒有想到公開戀情後，會惹來那麼多的外界聲浪，就連老公都被攻擊，讓她相當心疼。