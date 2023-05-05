郭富城、劉青雲、古天樂首度同台飆戲！《掃毒3》揭毒梟臥底風暴
香港動作電影《掃毒3：人在天涯》由香港知名導演邱禮濤執導，集合香港三大影帝郭富城、劉青雲及古天樂首度同台飆戲，今（5）日公佈前導預告，本片為《掃毒》系列續作故事和前二集並無關聯，但在製作及場面上都全方位升級，力求帶給觀眾一場震撼刺激的視聽盛宴。
記者黃雅琪/綜合報導
《掃毒3：人在天涯》電影斥資近3億港幣（約新台幣11.7億元），在西雙版納、汕尾、香港等多地取景，斥鉅資搭建巨型金三角毒寨，進行動作畫面拍攝。在前導預告中，可見到一場影帝們在遊艇上喝酒、聊天，看似輕鬆但其實各有心思的一場戲，尤其劉青雲大喊：「要在上流社會做最下流的事。」可看出角色的凶狠程度，更可看見三大影帝間的演技火花，預告最後還有超大爆破，火光直衝天際，宣告電影充滿了火爆刺激的動作場面。
《掃毒3：人在天涯》故事描述：毒梟康素差（劉青雲飾）一直帶著手下張建行（郭富城飾）從事毒品交易，新加入的成員歐志遠（古天樂飾）也因一次意外與兩人有了過命交情，三人情同手足。康素差在香港的販毒生意被警方查處後，帶著團隊逃到金三角發展，卻意外發現身邊藏有臥底。《掃毒3：人在天涯》將於2023年暑假上映。
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