突破百站！竹市推動低碳運輸YouBike2.0全面升級再新設30站

我是廣告 請繼續往下閱讀
高虹安表示，疫情趨緩後，新竹市YouBike使用率也逐步提升，今年1至4月累計超過43萬人次，總騎乘人數超過815萬人次，顯示YouBike已成為許多民眾生活中不可或缺的一部份。交通處長倪茂榮表示，高市長上任後即責成交通處儘速盤點合適站點，進而辦理新設規劃，並將既有49站YouBike1.0於6月底前全部升級為YouBike2.0，致力為市民提供更優質、智慧化的公共自行車租借服務。
高虹安指出，本次新設站點主要是深入住宅區、學校周邊、辦公場所並增加觀光區站點，以縮短站點間距離，同時增加學校站點，讓學生族群在使用公共自行車更為方便。此外，目前市府團隊緊鑼密鼓籌備的大眾運輸月票專案，內容亦將納入YouBike，透過結合各種大眾運輸工具，提供市民們第一哩及最後一哩路服務，除了提升本市公共運輸使用率外，亦能落實全球淨零碳排目標，更讓民眾大幅節省荷包支出，創造多贏局面。
微笑單車董事長劉麗珠表示，新竹市是一座小而美的城市，擁有17公里海岸線以及眾多學區，而讓民眾、學生擁有優質的代步工具一直是微笑單車創辦的初衷，很恭喜竹市即將在6月底突破100站，相信百站不只是終點，未來新竹市必定能再向前跨出一大步，攜手達成全球2050年淨零碳排目標。
倪茂榮補充，新設站點30站規劃業已完成，針對住宅、辦公區域，並增加學校周邊站點及觀光景點周邊，並以縮短站點間距離及填補站點間空隙為原則，未來市府將持續傾聽民意，透過建案開發攜手民間捐贈設置站點，滿足民眾的使用需求。
交通處表示，今年6月底前將完成新站30站YouBike2.0建置，並且將原本共站之舊站點全面更新為YouBike2.0，民眾借還車無須再考慮新舊系統問題，6月底也將投入新車400輛，方便民眾騎乘。