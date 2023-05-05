瓜地馬拉火峰火山噴發　當局疏散逾1000人

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瓜地馬拉緊急事務處理署（Conred）指出，這座名為「火峰」的火山正噴出火山碎屑流，並「以極快速度沿著火山體側面流了下來 」。火山碎屑流是由氣體、火山灰和岩石碎片所組成的高溫混合物。
法新社報導，火峰噴出的火山灰柱高達海拔6000多公尺。
緊急事務處理署說，火山灰落在火山西邊和西南邊，距離東北方的首都瓜地馬拉市（Guatemala City）約35公里。
當局警告，隨著「高量」噴出情況持續，火山灰噴發量可能還會增加，而且根據降雨預報，這可能形成泥石流。
緊急事務處理署官員賈西亞（Rodolfo Garcia）估計，火山灰落下的區域內約住有13萬人口。
他還說，已在附近4個城鎮設立13個緊急避難所，能收容7600人。
當局選擇關閉火山坡上的RN-14道路，這條路線連結了數個城鎮和殖民時代城市安地卡（Antigua）。安地卡是瓜國主要旅遊景點，也被列為聯合國教科文組織（UNESCO）的世界遺產。
海拔3763公尺的「火峰」火山，平均每4到5年噴發1次。
2018年火峰噴發，熔岩流沿著火山側邊傾瀉而下，摧毀了聖米格洛斯洛特斯村（San Miguel Los Lotes），造成215人喪生，約有相同人數失蹤。（譯者：紀錦玲/核稿：陳彥鈞）1120505