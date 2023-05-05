鴻海4月營收月增逾7%　前4月營收為歷年同期次高

鴻海今（5）日公布4月營收為新台幣4292億，月增7.23%、年減11.77%，與公司預期約略相當。累計今年前 4月營收為 1兆 8919億，年減 0.14%，為歷年同期次高。展望第二季，維持先前說法，由於去年基期較高，預估第二季營運展望將呈現季減與年減的狀態。
記者許家禎／台北報導
鴻海4月營收4292億，月增7.23%，在產品類別表現部分，「消費智能產品類別」受惠客戶拉貨需求，有雙位數成長。「電腦終端產品類別」有顯著成長，「雲端網路產品類別」約略持平，而「元件及其他產品類別」略為衰退。至於鴻海4月營收年對年衰退11.77%，四大產品線皆略為衰退，主要是市場需求趨緩與回歸傳統淡季表現的關係。
針對第二季展望，鴻海指出，基於目前已經進入新舊產品轉換期，加上2021年缺料狀況在去年上半年緩解，致使去年上半年拉貨動能高於一般季節性表現，在去年基期較高的情況下，維持4月份釋出的第二季展望，預估2023年第二季營運展望將呈現季減與年減的狀態。
鴻海第一季法說會將於5月11日登場，5月31日股東會接棒。
鴻海近日登上媒體版面，主要是因為轉投資的美國商用電動輕型卡車供應商Lordstown指控鴻海違約，但鴻海聲明指Lordstown違反先前雙方投資協議內容，後續仍願意與Lordstown協商，達成雙方接受且有利各自利害關係人的結果。