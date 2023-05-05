日本石川縣6.3地震！土石崩落遊客尖叫奔逃　至少3房倒塌1人命危

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日本氣象廳表示，直至日本時間下午4時，已經接連發生13次震度1以上的地震。在未來一週、尤其是這兩三天，都還可能發生類似規模的地震，必須多加注意。根據《NHK》報導，目前傷勢最嚴重的意外發生在珠洲市松陰町，一位在地震當下從梯子摔落的男子，由救護車送醫時已經心肺功能停止。而珠洲市至少有3棟建築物倒塌，其中2棟住宅各有1人受困其中，都是年約70歲到80歲之間的長者，消防人員仍在救援中。另外根據《北國新聞》報導，地震共造成珠洲市13人送醫，11人輕傷、1人燒傷、1人死亡。
日本四大電信公司均回報，通訊正常沒有受到地震影響，不過珠洲市部分地區可能會停水，目前還在確認狀況中。各核電廠也回報一切正常。日本氣象廳表示，沒有海嘯風險。
珠州市海外的見附島，有遊客剛好拍下地震瞬間，島嶼滾滾黃沙、煙塵瀰漫，疑似發生土石倒塌的情況，讓觀光客們嚇得尖叫奔逃，幸好在現場沒有傳出傷亡。
震央附近的能登地區觀測到最大震度為「6強」，石川縣加賀、新瀉縣上越、新瀉縣中越、新瀉縣佐渡、富山縣東部、富山縣西部以及福井縣嶺北則觀測到震度4。另外，福島縣會津、新潟縣下越、長野縣北部及中部、岐阜縣飛驒、滋賀縣北部等地也觀測到震度3。