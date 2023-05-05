徐巧芯點名與imB借貸平台互動 鄭文燦反駁：以一張照片任意影射
不動產借貸媒合平台imB遭爆以「假債權、真吸金」方式，詐騙吸金高達25億元台幣，受害者遍及全台各地，人數高達數千人。台北地檢署昨日指揮刑事局，將「豐沛國際」負責人曾國緯、女友張淑芬及公司員工共8人拘提到案。北市議員徐巧芯今（5）日在臉書表示，行政院副院長鄭文燦曾出現在張淑芬、曾國緯設立的直銷公司春酒活動上，質疑綠營高層與詐騙集團互動。對此，鄭文燦辦公室回應表示，有心人士以一張照片任意影射、無限上綱，這是不負責任的作法。
記者呂炯昌／台北報導
徐巧芯昨日在臉書發文指出，網路上搜尋「曾國緯」的人際關係，可以發現他跟民進黨走得很近。例如，有一家基金會叫做「雙清文教基金會」，現任董事是前公廣集團董事長，政治主張相當綠的陳郁秀。從基金會的官網可以見到，過去曾國緯多次參訪該基金會，並且與大批綠營知名政治人物同行，包括：陳菊、吳怡農、吳乃德、蔡其昌、林佳龍、陳歐珀、卓冠廷等。
徐巧芯今日指出，鄭文燦出現在張淑芬、曾國緯設立的直銷公司「豐沛國際」春酒活動。「清一色綠營高層，到底民眾是單純的被曾國緯與張淑芬欺騙，還是過程當中民進黨的高層也推了一把？」
針對徐巧芯質疑，鄭文燦辦公室回應表示，「鄭副院長與曾國緯並無往來，有心人士以一張照片任意影射、無限上綱，這是不負責任的作法。」針對本案政府積極追查所有涉案人員，打擊詐欺犯罪，決不寬貸。