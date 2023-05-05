中市流浪犬肆虐嚴重　議員要求加強絕育工作

我是廣告 請繼續往下閱讀
李天生在議會質詢時，先播放一段大里內新里6隻流浪犬圍殺野貓的影片，過程殘忍，他強調，流浪犬肆虐情形嚴重，對市民安全造成嚴重威脅，要求市府在辨理家犬絕育之外，也要加強流浪犬絕育工作。
台中動物保護防疫處處長林儒良說，農委會估計台中市約有6600隻流浪犬，動保處今年編列350萬元預算，委請民間社團採取誘捕方式辨理流浪犬絕育工作，預計執行絕育數量2000隻。
李天生批評，還有4000多隻流浪犬不在絕育範圍，老人和孩童如果遇見流浪犬攻擊，後果不堪設想，要求增加編列預算，提升執行能量，確保市民安全。
農業局表示，台中市流浪犬的預估數量，是由行政院農業委員會進行調查及公告，最近1次調查為109年約6,686頭；為有效源頭管理街犬貓數量，台中市動物保護防疫處執行友善街犬貓計畫，編列預算350萬元，109年計絕育1,820隻，110年計絕育2,064隻，111年計絕育2,926隻。
農業局說明，動保處採捕捉、絕育雙軌併行，以精準捕捉優先，移除具攻擊性及病重犬隻，同時加強絕育量能，針對非攻擊性犬隻進行捕捉絕育後原處回置，減緩野外繁衍二代流浪犬的機會。另近3年市府接獲通報遊蕩犬隻攻擊事件案件數，109年計167件，110年103件，111年125件。