王柏傑放閃甜蜜私生活！鬆口謝欣穎38歲生日當天「雙喜臨門」
台灣男星王柏傑今（5）日出席眼鏡品牌活動，被問到前陣子替女友謝欣穎甜蜜慶祝38歲生日一事，王柏傑表示品牌很貼心替他送了秋冬款圓形墨鏡，反而是自己的春夏款還沒拿到：「我自己是送光學眼鏡給她，之前有說要送她蠟筆，但她傻眼，後來有跟她解釋原因。」另外，王柏傑也提到兩人私下會一起去花蓮度假，享受美好時光。
記者黃雅琪/台北報導
王柏傑透露，日前替女友謝欣穎慶生當天，同時也是兩人搬新家的日子，正好一起辦「喬遷派對」，當時謝欣穎在屋內看到許多男性壯漢友人陸續抵達，當下感到相當傻眼！近期忙於宣傳新戲的王柏傑，也坦言想好好休息一段時間：「我下半年也有工作但想趁空檔去，我已經3年沒出國了，我覺得日本、泰國比較近的國家都好，不然花蓮也可以，我很常去花蓮衝浪。」
熱愛衝浪的王柏傑表示，自己常常待在花蓮度假：「我會在那邊租便宜的套房，我有買了兩個衝浪板放在那邊，想衝浪就可以去。」他還提到女友謝欣穎也喜歡戶外活動：「她會陪我去衝浪，但因為花蓮那邊的浪比較危險不適合初學者，她就會坐在車上看書。」至於兩人時常被傳「情變」，王柏傑笑回：「不會（困擾）呀！剛好可以證明這些謠言都是不攻自破。」