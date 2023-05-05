首座全自動化貨櫃碼頭啟用！高雄港第七貨櫃中心超智慧

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港務公司表示，而今疫情逐漸趨緩，惟就港口長遠發展規劃，全自動數位化的經營模式為未來先進港口經營必要的轉型，因此與長榮海運斥資409.5億元率先佈局，以不到5年的時間攜手打造國內首座「全自動化貨櫃基地」，更優質及現代化的經營環境，讓第七貨櫃中心成為台灣港群產業升級的示範基地。
港務公司指出，高雄港第七貨櫃中心具備5席國內最大貨櫃碼頭（水深-18公尺、全長2,415公尺），能供4艘2.4萬TEU超級貨櫃輪同時靠泊，同時採用全國首座25排遠端遙控（Re-mote）無人橋式機、全自動化無人門式機、智慧化通關閘口等機具設備經營碼頭前後線，並導入獨立5G系統、光纖、物聯通訊網（IoT）覆蓋全場，搭配長榮海運公司智慧化櫃場作業系統（TOS）及全區即時用電監控系統等人工智慧協調港口運作，是高度自動化、智慧化的先進貨櫃中心。
高雄港第七貨櫃中心5月1日啟用時，港務公司董事長李賢義親赴現場關心櫃場作業情形，視導長榮海運「遠端自動化車機」作業，並至管制區內確認自動化作業進行，確保第七貨櫃中心順利營運。
李賢義說，創新突破的路並不好走，過程中更是經歷了疫情大爆發時的人力資源嚴重不足，導致工程施工極度艱難等困境，港務公司及其專案、監造團隊台灣世曦顧問公司、宇泰顧問公司等，在與長榮海運公司長達4年多不間斷的會議研商、討論及重大決策，以先進工法、分標策略及同步施工等多元方案克服難題，用最短時間建造第七貨櫃中心，在瞬息萬變的海運市場搶奪先機，成為亞太最具現代化大型貨櫃基地。
港務公司提到，將持續推動高雄港區貨櫃碼頭重新配置調整，發揮港務資源最大的效益，厚植自身實力，鞏固高雄港貨櫃樞紐地位及提高台灣港群競爭力，全力為台灣經濟發展加值創量。