總質詢侯友宜頻被問國政 藍嗆綠執行政治任務、綠提市政也是國政
新北市議會今（5）日由民進黨團進行首日市政總質詢，有別於前一週國民黨團及無黨團結聯盟的質詢與祝福往更高位前進，民進黨團總召鄭宇恩、議員鍾宏仁、彭佳芸、黃俊哲、張嘉玲、廖宜琨與周雅玲輪番針對「侯空空說空話，安居樂業一場空」進行總質詢，要求新北市長侯友宜要選總統需先把民眾最關心的治安、社會安全和國安論述講清楚，指出「市政也是國政」。市議會國民黨團則是發佈新聞稿反擊，怒嗆是在執行「挺賴的政治任務」，藍綠雙方砲火不斷。
記者吳嘉億／新北報導
新北市議會國民黨團書記長廖先翔表示，一小時的總質詢卻有四分之三在討論選總統，民進黨不顧市政，只會亂政，根本是公然在新北市議會完成民進黨主席賴清德交付的打侯、護蔡、挺賴的政治任務，質疑是否刻意要讓新北議場腥風血雨？相信市民都在等著看；新北市議會國民黨團副書記長江怡臻也談到民進黨在總質詢中有非常多的概念偷換，包括保二總隊警察軍事化、新北邀請不到BLACKPINK熱門歌手開唱等議題，都不應該混為一談或是要問中央。
國民黨新北市議員王威元則指出，侯友宜今天被當成現任總統接受質詢，民進黨幾乎全體變身立法委員，要求侯友宜解決蔡英文總統解決不了的問題，不知道到底現在總統是誰？行政院長是誰？難道民進黨這麼期待政黨輪替？
而對於國民黨團質疑民進黨團總質詢時間有四分之三時間都在問總統話題，民進黨團總召鄭宇恩表示，新北境內即有的核電廠、核廢料處理問題，土城槍擊案主嫌甫引渡回台，核能、治安與國際關係、統籌分配款、甚至是國防的連結當然是市政問題、也是國政問題。
鄭宇恩強調，無法明確回答的侯友宜，不僅顯得缺乏總統高度，更對不起新北市民；反嗆國民黨議員以為侯友宜獲國民黨提名就是當選，連新北缺乏專業場館都不怪市府缺乏前瞻規劃，反要文化部檢討，為了執行「護侯任務」，自曝其短。