劉品言吃糖葫蘆「噴李李仁滿臉」！混亂失控場面曝光　關韶文笑翻

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李李仁、鄭元暢、劉品言也透露，在錄《社長之路》時，目前來的三位工讀生都還蠻投緣的，分別是楊銘威、夏于喬和王子，李李仁說：「雖然有些認識有些不認識，但相處起來都一見如故，挺好的，尤其楊銘威，他太好笑了！」劉品言則補充說明：「楊銘威相對比較懶惰，會幫社長找一些理由不要開店！他當時一個人坐在旁邊煎了幾百顆蛋，煎到懷疑人生，蠻吃苦耐勞的，也會放冷箭，很好笑！」
至於對王子有沒有什麼評價，李李仁也說，王子以帥取勝，坐在那不動就會有蝴蝶飛來，是顏值擔當；夏宇喬則是「什麼都沒做」，一直在旁邊吃，整集都這樣，雖然看起來沒什麼幫助，但其實也帶給三人蠻多歡樂，讓劉品言領悟到在生活與工作之間，還是要有休息的空檔。鄭元暢也分享在拍攝節目時，有遇到很多小學生，而且小學生們都看過《華燈初上》，也都知道三人是誰，讓他直呼：「所以現在小學生真的是，父母看什麼他們就看什麼，他們都知道演員們是誰。」
劉品言也透露在錄節目時，某站到了新竹科學園區，本想和園區內的工程師相親，只可惜當時重感冒，完全沒辦法好好物色對象，甚至還傳染給李李仁和鄭元暢。最後，三人被問到對於收視率是否有信心？他們也表示對自己有信心，其他就不是他們能控制的，會盡力做好該做的事，帶給觀眾歡樂，若有第二季，三人也透露想要出國拍攝，地點則是希望能到歐洲、杜拜或是日本都可以。